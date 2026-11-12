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Как выбрать хорошее полотенце: на какой показатель на этикетке смотреть важнее, чем на рисунок и цвет

Опубликовано: 12 ноября 2026 16:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как выбрать хорошее полотенце: на какой показатель на этикетке смотреть важнее, чем на рисунок и цвет
фото Global Look Press
Как выбрать те, что действительно будут работать

Пушистость и мягкость махры обманчивы: объёмное на ощупь полотенце может плохо впитывать воду и подолгу оставаться влажным после душа. Вся правда о качестве прячется на этикетке — в цифре плотности и составе ткани.

Что такое плотность и на что она влияет

Плотность измеряется в граммах на квадратный метр (г/м²) и показывает, сколько ткани «упаковано» в полотенце. При одинаковом размере чем выше цифра, тем тяжелее изделие. Плотная махра лучше держит влагу, но сохнет медленнее — и это важно учитывать при выборе.

Какой показатель выбрать под задачу

  • 300–400 г/м² — лёгкие и быстро сохнущие: идеальны для поездок, кухни или дачи, но для тела после душа тонковаты;
  • 400–500 г/м² — универсальный вариант на каждый день: не слишком тяжёлые, сохнут сравнительно быстро;
  • 500–600 г/м² — объёмные и хорошо впитывающие: оптимальный выбор для ванной;
  • от 650 г/м² — самые плотные и роскошные, но тяжёлые и долго сохнут, особенно в небольшой ванной без хорошей вентиляции.

Состав ткани: почему хлопок важнее пушистости

Для ванной лучше выбирать хлопок — он впитывает влагу и приятен к телу. Большая доля синтетики в составе снижает впитываемость, даже если полотенце выглядит мягким и объёмным.

Перед покупкой стоит осмотреть петли ворса: ровные волокна без проплешин и торчащих ниток меньше вытягиваются после стирок, а значит, полотенце прослужит дольше.

Правильная плотность и добротный состав — залог того, что полотенце не будет «плыть» по ванной после каждого использования, а останется приятным спутником на годы.

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Автор:
Анастасия Чувакова
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