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Вместо побелки — лучше и не придумаешь: защита растений от солнца и грызунов

Опубликовано: 9 ноября 2026 19:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Вместо побелки — лучше и не придумаешь: защита растений от солнца и грызунов
фото Global Look Press
Как защитить деревья без лишней суеты

Осень и зима — не самое приятное время для садовых работ, особенно когда речь заходит о защите деревьев. Традиционная побелка требует времени, сил и регулярного обновления, а погода так и норовит свести все старания на нет.

На выручку приходит садовый бинт — простое и практичное решение, которое всё чаще выбирают дачники: его не нужно готовить и подновлять, он сразу берёт защиту ствола на себя.

В чём фишка садового бинта

Бинт — это удобная альтернатива известковой побелке: достаточно обернуть ствол, и защита уже работает. Материал спасает кору от солнечных ожогов, резких перепадов температур и случайных повреждений.

При этом он «дышит», не давая стволу пересыхать, и частично сдерживает натиск вредителей. В отличие от побелки, которая смывается после каждого дождя, бинт держится весь сезон — и это серьёзный плюс для осенней и зимней защиты.

Почему это удобно и красиво

Ещё один довод в пользу бинта — аккуратный вид сада. Никаких белых потёков на коре и пятен на земле: деревья выглядят опрятно, а участок — ухоженно. Для тех, кто хочет совместить надёжность и эстетику, такой вариант — настоящая находка.

Как грамотно использовать садовый бинт: простые подсказки

  • Выбирайте бинт из дышащего материала — кора должна получать воздух.
  • Оборачивайте ствол плотно, но без сильного натяжения, чтобы не повредить ткани дерева.
  • Начинайте обмотку снизу и поднимайтесь вверх, слегка перекрывая витки — так защита будет сплошной.
  • Обновляйте материал только при явных повреждениях: в среднем одного сезона хватает.

С садовым бинтом защита деревьев перестаёт быть хлопотным ритуалом — это быстро, надёжно и без лишней грязи.

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Автор:
Анастасия Чувакова
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