На Новый год делаю салат «Аленький цветочек»: режу курицу, всыпаю гранат — рубиновая красота для Красной Огненной Козы

Этот салат собирается за считаные минуты из простых продуктов, но на столе смотрится как настоящее украшение. Яркий гранат, нежная курица и хрустящие орехи дают вкус, ради которого гости попросят добавки. Достаточно подготовить компоненты заранее — и останется лишь выложить слои.
Подготовьте основу
Возьмите 300 г отварного куриного филе, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 70 г грецких орехов, 1 крупный гранат, 100 г майонеза и соль. Курицу нарежьте мелкими кусочками, яйца и сыр натрите, орехи измельчите, гранат разберите на зерна. Сделайте это заранее — сборка пройдет быстрее.
Соберите цветок
На плоском блюде выложите курицу пятью лепестками, посолите и смажьте майонезом. Распределите яйца, посыпьте орехами, добавьте сыр, промазывая каждый слой соусом. Сверху плотно покройте гранатовыми зернами. Держите четкий контур — так блюдо смотрится особенно празднично.
Доведите до идеала
Уберите салат в холодильник минимум на час, чтобы слои пропитались и форма окрепла. Перед подачей поправьте края лепестков. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде для выразительного вкуса, а гранат выбирайте с мягкими косточками — есть будет удобнее.
Фото: Сгенерировано ИИ