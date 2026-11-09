На Новый год делаю салат «Аленький цветочек»: режу курицу, всыпаю гранат — рубиновая красота для Красной Огненной Козы

Праздничный стол может выглядеть дорого даже при минимуме времени на готовку.

Этот салат собирается за считаные минуты из простых продуктов, но на столе смотрится как настоящее украшение. Яркий гранат, нежная курица и хрустящие орехи дают вкус, ради которого гости попросят добавки. Достаточно подготовить компоненты заранее — и останется лишь выложить слои.

Подготовьте основу

Возьмите 300 г отварного куриного филе, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 70 г грецких орехов, 1 крупный гранат, 100 г майонеза и соль. Курицу нарежьте мелкими кусочками, яйца и сыр натрите, орехи измельчите, гранат разберите на зерна. Сделайте это заранее — сборка пройдет быстрее.

Соберите цветок

На плоском блюде выложите курицу пятью лепестками, посолите и смажьте майонезом. Распределите яйца, посыпьте орехами, добавьте сыр, промазывая каждый слой соусом. Сверху плотно покройте гранатовыми зернами. Держите четкий контур — так блюдо смотрится особенно празднично.

Доведите до идеала

Уберите салат в холодильник минимум на час, чтобы слои пропитались и форма окрепла. Перед подачей поправьте края лепестков. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде для выразительного вкуса, а гранат выбирайте с мягкими косточками — есть будет удобнее.

Фото: Сгенерировано ИИ