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Весь ноябрь жарю лавровый лист: перемену в доме заметила вся семья — идеальный лайфхак для холодных вечеров

Опубликовано: 9 ноября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Весь ноябрь жарю лавровый лист: перемену в доме заметила вся семья — идеальный лайфхак для холодных вечеров
Весь ноябрь жарю лавровый лист: перемену в доме заметила вся семья — идеальный лайфхак для холодных вечеров
Городовой ру
Лайфхаки бывают разные, в том числе очень странные, но при этом действенные.

Например, часто хозяйки начинают жарить лавровые лист на сковороде. Окружающие сначала удивляются этому, а потом сами так делают.

В чем суть

Дело в том, что в сухих листьях лавра содержатся эфирные масла, которые и придают приправе характерный запах. При нагреве ароматические вещества испаряются быстрее и распространяются по комнате.

Знакомый пряный шлейф способен перебить неприятные кухонные запахи.

Алгоритм действий

Возьмите 4-5 сухих листочков и убедитесь, что на них нет плесени и следов сырости. Положите их на сухую сковороду без масла и включите самый слабый нагрев. Как только появится приятный пряный запах, сразу выключите плиту — не ждите, пока листья потемнеют или начнут дымиться.

Сухая приправа легко перегревается, поэтому не оставляйте сковороду без присмотра и дайте ей остыть в недоступном для детей и животных месте.

Подберите безопасный вариант

Если не хочется нагревать сухую приправу на плите, положите листья в небольшую емкость с горячей водой. Аромат получится мягче, зато способ полностью безопасен. Для разнообразия добавьте к лавру палочку корицы — она придаст сладковатые нотки, которые особенно уместны зимним вечером.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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