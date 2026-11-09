Замешиваю тесто и кладу начинку: вак-беляши получаются сочнее обычных — с румяной корочкой и кусочком масла внутри

Готовим пирожки татарской кухни - быстро и очень вкусно

Если хочется необычной выпечки, то стоит обратить внимание на вак-беляши - открытые пирожки, которые состоят из рассыпчатого теста, сочной начинки. Такая выпечка родом из татарской кухни.

Сверху вак-беляшей есть небольшое “окошко”, в которое добавляется сливочное масло. От этого выпечка получается еще более пропитанной и нежной.

Что понадобится для восьми беляшей

Тесто: 1 куриное яйцо, 200 г муки, 110 г сметаны, ½ чайной ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка соли.

Начинка: 200 г фарша, 1 картофелина, 1 луковица, 30 г сливочного масла, перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Соедините муку, сахар, соль, разрыхлитель. Добавьте куриное яйцо и сметану, замешивайте тесто до мягкости. Дайте ему немного постоять под пленкой, займитесь приготовлением начинки.

Картофель и лук очистите, мелко нарежьте, после чего соедините с фаршем. Добавьте соль и перец. Разделите тесто на восемь частей, раскатайте каждую и выложите начинку.

Начните собирать тесто складками. Сверху оставьте отверстие, в которое нужно будет выложить по кусочку сливочного масла. Поместите вак-беляши на противень, поставьте в духовку на 30-35 минут. Температуру не стоит поднимать выше 180 градусов. Готовая выпечка должна стать румяной, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова часто делает вак-беляши, но если не хватает времени, то использует для рецепта слоеное бездрожжевое тесто. Получается не менее вкусно.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Для винегрета и шубы свёклу больше не варю: готовлю иначе — цвет как рубин, вкус медовый

Пихаю мандарины в бутылку — утром режу «снежный рулет» как колбасу: на срезе — оранжевые солнышки в сугробе

Сливки и сгущенку лью в полторашку: трясу и пихаю в морозилку — домашний пломбир за копейки делаю уже в 10-й раз