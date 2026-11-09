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Как приготовить омлет пышным и не оседающим после остывания: воздушнее облака, нежнее сливочного масла

Опубликовано: 9 ноября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Как приготовить омлет пышным и не оседающим после остывания: воздушнее облака, нежнее сливочного масла
Как приготовить омлет пышным и не оседающим после остывания: воздушнее облака, нежнее сливочного масла
Городовой ру
Приготовить пышный аппетитный омлет просто: достаточно придерживаться простых рекомендаций, и у вас получится отменный завтрак с первого раза.

Готовить будем на водяной бане, поэтому вам потребуется подходящая для этой цели посуда.

Ингредиенты

Вам потребуется:

  • яйца – 4 шт.;
  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло – 30 г;
  • соль – 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Разбейте в миске яйца, чуть посолите и влейте молоко. Немного взбейте массу венчиком: белок, желток и молоко должны перемешаться, но не переусердствуйте – пены быть не должно. Добавьте сливочное масло и еще раз перемешайте.

Налейте на дно кастрюли немного воды и поставьте в нее емкость с яичной массой. Накройте крышкой и включите конфорку. Как только масса закипит, убавьте и готовьте еще 15 минут.

Достаньте емкость и пройдитесь по краю силиконовой лопаткой, чтобы омлет отошел от стенок. Затем разрежьте его на несколько порций.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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