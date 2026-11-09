Потолок цен пробит, а арендаторов нет: необычная картина на рынке аренды Петербурга

Рынок съёмного жилья в Петербурге развернулся в сторону арендаторов: квартир на рынке стало заметно больше, а хозяева впервые за долгое время вынуждены уступать в цене.
Осень принесла на рынок аренды города нестандартную картину, которую аналитики оценивают как рекордную за последние шесть лет.
Что происходит с предложением
- по итогам третьего квартала 2026 года число доступных квартир выросло на 33% и достигло 13 тысяч объектов;
- средняя ставка аренды прибавила 2% за квартал и превысила 52,3 тыс. рублей в месяц, хотя до пика сентября 2025 года не дотягивает 9%;
- срок экспозиции объявлений растянулся до 35 дней — на 4 дня дольше, чем кварталом ранее, и на 10 дней дольше, чем год назад.
Такие данные приводят аналитики «Дом.РФ» и ЦИАН.
Что это значит для съёмщика
Квартира теперь ищет жильца, а не наоборот: объявления висят дольше, и собственники охотнее торгуются. Тем, кто подбирает жильё, стоит пользоваться моментом — сравнивать похожие варианты и спокойно просить скидку или бесплатный месяц. В новогодние праздники на рынке традиционно затишье, и именно тогда переговорная позиция арендатора особенно сильна.
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