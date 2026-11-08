Почему люди уезжают из Петербурга: реальные причины и обратная сторона города мечты

Почему горожане задумываются о переезде

Петербург — город с особым шармом: белые ночи, набережные, архитектура будто из романов. Но за открыточным видом прячутся будни, которые многим даются непросто. Не все готовы мириться с повседневной серостью, даже если искренне любят атмосферу города.

Автор канала "АмбассаЖор" рассказала, какие именно моменты чаще всего становятся поводом для мыслей о смене места жительства — и кому этот город всё‑таки подходит.

Главные поводы для недовольства: взгляд изнутри

Люди уезжают не от красоты Петербурга, а от его неудобств, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Климат — один из самых частых аргументов: с ноября по март город живёт в полумраке, а сырость и холод делают даже короткие прогулки испытанием.

Транспорт тоже не радует: метро не успевает за ростом новых районов, в час пик в вагонах тесно, а на дорогах — пробки, ямы и путаница с маршрутами.

Ещё одна ощутимая проблема — соотношение цен и доходов. Аренда и коммунальные платежи съедают большую часть бюджета, а зарплаты заметно уступают столичным.

Спальные районы, где большинству приходится жить из‑за стоимости жилья, лишены того самого «петербургского духа» и в будни выглядят как любой другой крупный город.

Кому Петербург может подойти, а кому — не очень: короткий список ориентиров

тем, кто ценит атмосферу, прогулки вдоль Невы и культурную насыщенность — город раскрывается именно для таких людей;

тем, кому важнее быстрый транспорт, понятная инфраструктура и высокий доход — стоит присмотреться к другим мегаполисам;

тем, кто готов мириться с климатом и высокими тратами ради особого городского настроения;

тем, кто ищет карьерные перспективы и стабильную экономику — Петербург может показаться недостаточно комфортным.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге изымают землю и здания под новую ветку метро.