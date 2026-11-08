Три классные заготовки из мяса: делаю за час и неделю не готовлю — куриные рулеты, мясные шарики и рубленые котлеты

Как сделать три заготовки из мяса всего за час

Стоять каждый вечер у плиты не хочется практически каждой хозяйке, поэтому стоит заранее заняться заготовками. Можно сделать мясные шарики с сыром, куриные рулеты с грибами и рубленые котлеты, что позволит спланировать рацион на всю неделю. Заготовки отлично сохраняются в морозилке, а перед ужином их нужно только довести до готовности.

Куриные рулеты с сыром и грибами

Что понадобится: куриное филе - 600 г; шампиньоны - 300 г; сыр - 150 г; лук репчатый - 1 штука; сливки - 100 мл; чеснок - 2 зубчика; перец и соль - по вкусу.

Грибы и лук нарежьте, обжарьте на сковороде. Добавьте измельченный чеснок и сливки. Филе разрежьте пластами, отбейте до тонкого состояния и разместите начинку. Сверните рулетики, после чего отправьте в морозилку.

Шарики из фарша с сыром внутри

Что понадобится: фарш - 600 г; сыр - 150; лук репчатый - 1 штука; куриное яйцо - 1 штука; чеснок - 2 зубчика; панировочные сухари - 3 столовые ложки; специи - по вкусу.

Измельчите лук и чеснок, смешайте с фаршем. Добавьте яйцо и специи. Сделайте шарики из мясной массы, в каждый выложите кусочек сыра. Обваляйте заготовку в сухарях, поставьте в морозилку

Рубленые котлеты из курицы и зелени

Что понадобится: куриное филе - 600 г; сыр - 100 г; кукурузный крахмал - 2 столовые ложки; куриное яйцо - 1 штука; сметана - 2 столовые ложки; укроп, паприка, соль - по вкусу.

Филе порубите небольшими кусочками, смешайте мясо с остальными ингредиентами. Сформируйте одинаковые котлеты, выложите их на пергамент и заморозьте, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова постоянно делает мясные заготовки, что заметно экономит время. Также из фарша можно готовить фаршированные перцы, тефтели с рисом. Куриная грудка отлично подойдет для шницелей.

Фото: Сгенерировано ИИ

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