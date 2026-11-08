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Горячая или холодная: какую воду из-под крана можно использовать для приготовления пищи — в спорах поставлена точка

Опубликовано: 8 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Горячая или холодная: какую воду из-под крана можно использовать для приготовления пищи — в спорах поставлена точка
Горячая или холодная: какую воду из-под крана можно использовать для приготовления пищи — в спорах поставлена точка
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Какую воду нужно использовать для приготовления пищи

Существует дискуссия относительно выбора между холодной и горячей водопроводной водой для приготовления пищи. Несмотря на распространенную практику использования горячей воды для экономии времени, специалисты выражают строгие протесты.

Горячая вода классифицируется как техническая: она оптимальна для гигиенических процедур, но не соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов. Проходя по коммуникациям, она аккумулирует отложения, концентрация которых пропорциональна степени износа трубопроводной системы.

На основании вышеизложенного, для приготовления пищи рекомендуется использовать исключительно холодную, а лучше фильтрованную, воду.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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