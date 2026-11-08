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В Калининском районе Петербурга открывается обновленная Молодежная библиотека

Опубликовано: 8 ноября 2026 10:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Калининском районе Петербурга открывается обновленная Молодежная библиотека
фото Global Look Press
Что появилось в новом пространстве

Библиотека имени Маяковского готовит приятный сюрприз: после капитального ремонта открывается её молодёжный отдел на Гражданском проспекте.

Теперь это не просто читальня, а настоящий мультиформатный хаб — с роботами, цифровыми помощниками и тематическими лабораториями.

Что изменилось после ремонта

С 14 ноября двери пространства на Гражданском, 121/100, откроются для посетителей, передает источник. В библиотеке поставили станцию саморегистрации, виртуальных помощников на базе ИИ и 3D‑технологий, а ещё — робота, который круглосуточно выдаёт и принимает книги.

Для активного досуга обустроили лаборатории подкастов, настольных игр и комиксов, а также площадки для занятий современным искусством. Отдельный зал «Время мужества» посвящён выставке о специальной военной операции.

Практический совет: как спланировать визит без суеты

Чтобы визит прошёл комфортно, лучше заранее посмотреть расписание мероприятий и прикинуть, сколько времени хочется уделить каждой зоне: лаборатории и выставки стоит закладывать с запасом.

Если цель — взять или сдать книги, робот и станция самообслуживания сэкономят время: они работают круглосуточно. А чтобы не пропустить интересные события, подпишитесь на рассылку библиотеки или следите за анонсами в соцсетях — там регулярно публикуют свежие планы и подсказки для гостей.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Пулково начала работать стойка «Аэрофлота» для многодетных семей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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