Скупаю мыло пачками: мешаю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки

Стекла собирают не только пыль, но и липкий слой кухонного жира и уличной копоти.

Простое протирание водой оставляет поверхность мутной. Опытные хозяйки готовят состав из подручных средств. Возьмите этот прием на вооружение, чтобы вернуть окнам прозрачность без дорогих спреев.

Оцените преимущества состава

Хозяйственное мыло расщепляет маслянистую грязь и не токсично. Марганцовка усиливает эффект: уничтожает плесень и бактерии в щелях рам, помогает мылу проникнуть в микропоры пластика и стекла. Загрязнения не просто смываются, а полностью эмульгируются, не оставляя разводов.

Приготовьте раствор

На пять литров воды возьмите половину куска мыла и натрите на мелкой терке. Залейте стружку небольшим количеством горячей воды для растворения. Добавьте несколько кристаллов марганцовки до светло-розового оттенка. Добейтесь однородности концентрата и вылейте его в ведро с водой. Средство безопасно для рук, работать можно без перчаток.

Вымойте окна

Сначала промойте стекла, подоконники и рамы обычной водой, иначе грязь осядет после высыхания. Нанесите раствор на уплотнители, уголки и стыки. Следы засохшей краски или скотча удалите маслом или спиртом. Затем распределите состав губкой по стеклу, оставьте на несколько минут и пройдитесь мокрой тряпкой. Не трите до скрипа. Завершите сухой микрофиброй или газетой. Не мойте окна в солнечный день: лучи нагревают поверхность и оставляют разводы.