Ленинградский зоопарк не будет принимать посетителей 9 ноября

Когда можно заглянуть к животным

Чтобы прогулка по Ленинградскому зоопарку получилась приятной, стоит заранее свериться с графиком работы — иногда учреждение закрыто не из‑за погоды, а по рабочим причинам. Так, в понедельник, 9 ноября, зоопарк не примет гостей: там проведут санитарный день.

Почему 9 ноября зоопарк закрыт

В этот день учреждение закроют для посетителей, чтобы провести необходимые санитарные мероприятия — это обычная практика, которая помогает поддерживать комфортные и безопасные условия для животных.

Администрация заранее предупредила об этом в соцсетях, чтобы гости не строили планы впустую. Не стоит рассчитывать на визит именно в этот понедельник: лучше перенести прогулку на другой день.

Когда зоопарк открыт: основные часы работы

Во все остальные дни зоопарк ждёт гостей в привычном режиме:

с 10:00 до 20:00 — время работы зоопарка;

до 19:00 — открыты кассы и вход (после этого попасть на территорию уже не получится).

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