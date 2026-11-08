Городовой / Новости Петербурга / Ленинградский зоопарк не будет принимать посетителей 9 ноября

Ленинградский зоопарк не будет принимать посетителей 9 ноября

Опубликовано: 8 ноября 2026 08:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ленинградский зоопарк не будет принимать посетителей 9 ноября
фото Global Look Press
Когда можно заглянуть к животным

Чтобы прогулка по Ленинградскому зоопарку получилась приятной, стоит заранее свериться с графиком работы — иногда учреждение закрыто не из‑за погоды, а по рабочим причинам. Так, в понедельник, 9 ноября, зоопарк не примет гостей: там проведут санитарный день.

Почему 9 ноября зоопарк закрыт

В этот день учреждение закроют для посетителей, чтобы провести необходимые санитарные мероприятия — это обычная практика, которая помогает поддерживать комфортные и безопасные условия для животных.

Администрация заранее предупредила об этом в соцсетях, чтобы гости не строили планы впустую. Не стоит рассчитывать на визит именно в этот понедельник: лучше перенести прогулку на другой день.

Когда зоопарк открыт: основные часы работы

Во все остальные дни зоопарк ждёт гостей в привычном режиме:

  • с 10:00 до 20:00 — время работы зоопарка;
  • до 19:00 — открыты кассы и вход (после этого попасть на территорию уже не получится).

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Пулково начала работать стойка «Аэрофлота» для многодетных семей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное