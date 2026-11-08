Утеплила крышу на даче копеечной крупой с кухни — и в комнатах тепло даже в −35

Гречневая лузга – легкая воздушная оболочка, которая остается после очистки гречихи.

В последнее время ее нередко используют для утепления чердака садовых домов, мастерских и хозяйственных построек.

Найти этот материал можно у производителей гречневой крупы, на перерабатывающих предприятиях, в хозяйствах по выращиванию и очистки гречихи, а также у поставщиков натурального сырья для изготовления матрасов и подушек.

Преимущества гречневой лузги

Вот почему гречневую лузгу выбирают в качестве теплоизоляционного материала:

Малый вес. Лузга весит меньше минеральных насыпных материалов.

Пористая структура. Воздух между частицами замедляет процесс теплопередачи.

Натуральность. Лузга – побочный продукт переработки сельскохозяйственного сырья.

Найти лузгу несложно, особенно если в вашем регионе выращивают гречиху – достаточно обратиться к переработчикам.

Как утеплить чердак

Сначала необходимо заделать щели, а затем разместить пароизоляционный слой – например, крафт-бумагу или пергамин.

Засыпать можно только сухую лузгу. А чтобы защитить ее от мышей, гнили и возгорания, пересыпьте ее сухой гашеной известью.

Засыпать лузгу необходимо равномерным слоем между лагами толщиной 20-30 см. Чтобы передвигаться по чердаку, положите по лагам доски, но наглухо засыпку закрывать нельзя – она должна дышать.

Для чердака площадью 20 кв. м. достаточно 6 кв. м. материала для толщины насыпки в 30 см.