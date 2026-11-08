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Скупила в Fix Price все корзинки-меховушки, но мелочь в них не кладу: за 5 минут получаю дизайнерскую вещь для дома

Опубликовано: 8 ноября 2026 12:20
 Проверено редакцией
Скупила в Fix Price все корзинки-меховушки, но мелочь в них не кладу: за 5 минут получаю дизайнерскую вещь для дома
Скупила в Fix Price все корзинки-меховушки, но мелочь в них не кладу: за 5 минут получаю дизайнерскую вещь для дома
Городовой ру
Как сделать из корзинки-меховушки кашпо для комнатного цветка

Вещи, которые были приобретены в дешевых магазинах, смогут стать украшением для квартиры. Например, меховые корзинки из “Фикс Прайса” обычно используются для всякой мелочи, но из них можно сделать кашпо для комнатных цветов.

Такие корзины смотрятся весьма оригинально: мех из искусственного материала прекрасно сочетается с листьями комнатных растений. На переделку нужно потратить всего пять минут.

Изготавливаем кашпо

Начните с подбора корзинки нужного размера, в нее должен свободно помещаться цветочный горшок. На дно “меховушки” следует выложить пластиковый поддон, что позволит собирать лишнюю влагу. Поставьте горшок с цветком в корзинку, расправьте мех по краям.

Для каких комнатных цветов подойдет корзинка

В меховых кашпо отлично смотрятся растения, которые имеют большие листья. Идеальными вариантами станут: замиокулькас, фикус, спатифиллум и пеперомия. Лучше отказаться от кактусов, так как их колючки будут цепляться за ткань.

Городовой ру
Городовой ру

Как расставлять кашпо

Одна корзинка будет смотреться скучно, поэтому лучше всего сделать сразу несколько. Их следует ставить рядом, при этом можно выбрать разные цвета. Создать красивую композицию получится из молочного, светло-серого и розового оттенков, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

У Полины Аксеновой нет комнатных цветов с крупными листьями, поэтому она предпочла использовать корзинку для фиалки. Бархатные листья прекрасно сочетаются с искусственным мехом. Постепенно кашпо будет загрязняться, поэтому его придется стирать. Лучше всего делать это при 20-30 градусах, что позволит не повредить материал.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Материал не является рекламой.

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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