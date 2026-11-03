Пластиковые лотки от курицы и фруктов больше не выбрасываю: делаю из них 6 нужных вещей для дома

Как использовать пустые пластиковые лотки - 6 лайфхаков

Пластиковые лотки из-под фруктов принято выбрасывать, но они еще могут пригодиться в хозяйстве. Такая упаковка имеет ровное дно, невысокие бортики, из-за чего в ней удобно хранить различные мелочи. Важно использовать только чистые лотки, поэтому пористый пенопласт от курицы и прочего мяса следует сразу отправить в мусорку.

Органайзер для мелочей

Мелкие предметы часто становятся кучей, но это можно предотвратить, если сделать органайзер. Нарежьте несколько полосок из картона, которые соответствуют ширине и длине емкости. Сделайте на них прорези, соедините картон крест-накрест. У вас получится множество ячеек, в которых можно хранить пуговицы, шурупы, бусины и прочую мелочевку.

Хранение мокрой обуви

Если у вас есть широкий лоток, то он станет идеальной подставкой для мокрой обуви. Емкость стандартного размера можно задействовать для детской обуви. После каждого использования стоит промывать поверхность, тогда лоток дольше будет оставаться чистым.

Палитра

В небольшом лотке будет удобно смешивать краски, которые используются для декора, росписи фигурок, картин и т.д. Благодаря бортикам краска точно не прольется.

Подставка для рассады

Обычно рассаду в пластиковых стаканах принято ставить на блюдца, но удобнее будет воспользоваться лотком. Благодаря этому вода не зальет подоконник. Важно выбирать те емкости, которые являются целыми.

Защита хрупких вещей

Лоток из пенопласта можно нарезать и получить прокладки для защиты хрупких вещей при переезде. Изогнутые части выбрасывать не придется, так как они пригодятся для защиты углов.

Разделители для сковородок и прочей посуды

Куски пенопластовых лотков прекрасно подойдут для хранения сковородок и тарелок, которые нужно ставить друг на друга. Посуда с антипригарным и глянцевым покрытием может легко царапаться, но разделители помогут решить эту проблему, сообщает lipetsknews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует пластиковые лотки для хранения мелочи, которая не помещается в кошелек. Обычно для этой цели принято покупать копилку, но из нее сложно доставать деньги, если они внезапно понадобятся. С пластиковым контейнером все намного проще.

Фото: Сгенерировано ИИ

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