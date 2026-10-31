Кукурузные палочки из «Светофора» беру охапками: есть 4 способа применения - пригодятся в быту и на даче

Как можно использовать кукурузные палочки - не только для еды

В “Светофоре” кукурузные палочки стоят очень дешево, поэтому хозяйки покупают их не только к чаю. Им можно найти иное применение. Палочки имеют небольшой вес, отлично впитывают влагу, при этом в составе у них есть крахмал. Они пригодятся не только дома, но и на даче.

Дренаж для растений в горшках

Большие кукурузные палочки можно выложить на дно цветочного горшка или емкости для рассады. Слой должен составлять 3-4 см. Благодаря этому вы получите натуральный дренаж, который без проблем впитывает лишнюю влагу и пропускает воздух. Постепенно палочки будут разлагаться, из-за чего у почвенных бактерий появится питание.

Перевозка хрупких вещей

Во время переезда кукурузные палочки помогут уберечь хрупкую посуду и дорогие вещи лучше, чем обычная пузырчатая пленка. После использования не выбрасывайте палочки, используйте их для кормления птиц или добавьте в компост.

Для грядок и теплицы

Измельчите кукурузные палочки, смешайте их с золой и выложите в борозды при посадке растений. Полученная масса станет гелем, который отлично удерживает влагу. Крахмал является стимулятором роста корневой системы, из-за чего всходы появятся раньше.

Проращивание семян

В Южной Корее фермеры используют для капризных культур кукурузные палочки без глазури. Палочки выкладываются на поддон, смачиваются водой, после чего сверху распределяются семена. Получается отличная питательная основа.

Поглотитель влаги

Выложите кукурузные палочки в пластиковые контейнеры, после чего поставьте их в шкаф. Этот лайфхак позволит впитать лишнюю влагу, которая создает неприятный запах, сообщает progorod43.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова также советует использовать кукурузные палочки для детских поделок. Крахмал является природным клеем, поэтому ребенок может смочить влажной салфеткой края палочек и скрепить их между собой. Из них получится сделать фигурки, высокие башни и т.д.

Фото: Сгенерировано ИИ

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