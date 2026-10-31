Ноябрьские выходные спасают каникулы: ведем детей к полярникам и в музеи Петербурга

Ноябрьские праздники — это последний шанс выдохнуть перед долгой зимой и школьной четвертью.

Эстетика и впечатления: куда сходить взрослым

Если хочется культурного отдыха, забудьте про хаотичные прогулки. Сделайте ставку на тематику.

Кластер «Брусницын» и «Севкабель Порт». Это сейчас база. На «Брусницыне» идет выставка графики Пикассо «Параграфы» — отличный повод прикоснуться к великому в крутом индустриальном пространстве.

Рядом — «Севкабель Порт», где всегда есть где поесть и погулять. Если любите музыку, 4 ноября там проходит инди-фестиваль «Свинцовый Дирижабль».

Восточный вайб. Ценителям глубины стоит обратить внимание на фестиваль «Даира». Главный магнит — концерт Хамида Мотебассема 3 ноября в Мариинке. Это микс суфийской поэзии и традиционной музыки. Очень медитативно.

Исторический выезд. Если готовы выбраться из центра, доедьте до крепости Корела в Приозерске. Средневековая атмосфера и свежий воздух — лучший способ перезагрузиться от городской суеты.

Спасение для родителей: куда деть детей

Главная проблема каникул — чем занять ребенка, чтобы он не просидел весь день в планшете.

Музеи по интересам. Если дети любят животных или космос, ведите их в Музей Арктики и Антарктики (там крутые истории про полярников) или в Музей космонавтики в Петропавловке.

Фестиваль «Детские дни». Это ваш лучший друг до 4 ноября. В десятках музеев города детям дают специальные карты с квестами. Это не скучные экскурсии, а игра: ходишь, ищешь ответы на вопросы, взаимодействуешь с экспонатами. Ребенок занят, вы отдыхаете.

Три совета, чтобы отдых не превратился в стресс:

Покупайте билеты онлайн. В праздники очереди в кассы бывают огромными. Не тратьте на это время — почти везде сейчас есть электронные билеты. Одевайтесь по погоде. В Петербурге в ноябре главный враг — ветер с залива. Одевайтесь как «капуста», берите термосы с чаем, если планируете гулять на природе или у набережных. Не пытайтесь успеть всё. Выберите один, максимум два крупных мероприятия в день. В суете теряется всё удовольствие от отдыха.

Ранее «Городовой» рассказывал, что 4 ноября Эрмитаж откроет двери бесплатно.