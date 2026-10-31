5 капель на 1 л воды - и лобовое внутри прозрачное как стекло: дедовский метод

Запотевшее изнутри лобовое стекло с жирным налетом ухудшает обзор и раздражает в дороге.

Дорогая химия помогает не всегда. На выручку приходят простые растворы, которые найдутся в любом доме. Ниже — проверенные средства и правила их применения.

Начните с нашатыря

Лидер среди народных методов — нашатырный спирт. Разведите столовую ложку в литре воды и нанесите тряпкой или из пульверизатора. Состав снимает налет отлично, но резко пахнет, поэтому после обработки проветрите салон 10–15 минут.

Уксус или спирт

Уксусный раствор — мощное средство: на 2 литра воды добавьте 4 столовые ложки 9-процентного уксуса. Он разъедает грязь и оставляет стекло прозрачным. Изопропиловый спирт смешайте с водой в пропорции 70 к 30, протрите и вытрите насухо — метод рабочий, но не самый бюджетный.

Раствор йода

Разведите 5 капель йода в литре воды. Средство неплохо справляется с табачным налетом, но стойкую автомобильную грязь может не взять. Нанесите выбранный состав на стекло, дайте несколько секунд подействовать и тщательно протрите вафельным полотенцем или микрофиброй до полной сухости.