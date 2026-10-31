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Из окон не дует даже в морозы: простой предмет на подоконнике уберет сквозняки, а комната наполнится запахом хвойного леса

Опубликовано: 31 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Из окон не дует даже в морозы: простой предмет на подоконнике уберет сквозняки, а комната наполнится запахом хвойного леса
Из окон не дует даже в морозы: простой предмет на подоконнике уберет сквозняки, а комната наполнится запахом хвойного леса
Городовой ру
Осенью и зимой даже узкие щели возле окон становятся причиной сквозняков. Закрыть их можно самодельной тканевой подушкой, а заодно наполнить комнату приятным лесным ароматом

Возьмите плотную фланелевую ткань и сшейте длинный узкий чехол, длина должна быть такая же, как оконный проём. На одной стороне врежьте молнию: так чехол можно открывать и менять наполнитель.

В качестве наполнителя подойдёт сосновая хвоя, собранная в лесу или парке. Плотно набейте ею чехол, равномерно распределяя иголки по всей длине, застегните молнию и положите подушку на подоконник вплотную к месту, откуда идёт холод, советует lipetsknews.

Тугая подушка-валик перекрывает путь холодному воздуху через щели. Чехол и наполнитель создают дополнительное препятствие для сквозняка, и возле окна становится комфортнее. Этот способ будет эффективнее, если совместить его с другими, более основательными.

Другие способы утеплить окно

  • Замените уплотнитель. Если резинка на створке потрескалась или потеряла эластичность, холод будет проникать даже через закрытое окно. Снимите старую ленту, очистите и обезжирьте паз, затем наклейте новый уплотнитель по всему периметру створки.
  • Отрегулируйте створки. Проверьте прижим: если окно закрывается неплотно, подтяните эксцентрики или вызовите мастера для регулировки фурнитуры. Часто после этого сквозняк исчезает без дополнительных материалов.
  • Заделайте щели герметиком. Небольшие зазоры между рамой и откосом заполните монтажной пеной или акриловым герметиком. Перед нанесением очистите и увлажните поверхность, а после высыхания срежьте излишки.
  • Утеплите откосы. Если стена промерзает, холод может идти не от рамы, а от откосов. В этом случае поможет утепление пенополистиролом или специальной штукатуркой.

Изображение создано при помощи ИИ

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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