Среди пучковых огурцов есть 1 самый урожайный: в узле вяжет по 9 плодов - для открытого грунта, теплицы, парника

Какой сорт огурцов в следующем сезоне будут в топе

Пучковые огурцы появились благодаря долгой работе селекционеров. Их особенность — женский тип цветения: на одном узле стебля завязывается сразу несколько плодов. В пучке созревает до пяти огурцов и больше. Для дачника это значит больше урожая с меньшей площади.

Оцените гибрид «Мастер F1»

Это партенокарпический сорт среднего срока созревания. Плоды овально-цилиндрические, весом 80–110 г и длиной до 12 см, с отличным вкусом — идеальны для консервирования. Плодоношение длится с июля по сентябрь. В южных регионах сейте сразу в открытый грунт, в прохладных — выращивайте через рассаду.

Учитывайте плотность посадки

Растение ветвится умеренно, поэтому сажайте плотнее: в теплице по 3 штуки на квадратный метр, в открытом грунте до 5. Гибрид устойчив к болезням и хорошо переносит и жару, и прохладу — подходит для разных климатических зон.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова отвела на дачном участке родителей под этот сорт грядку у южной стены — тепла там больше. Первые зеленцы сняли в начале июля, а к августу собирали по ведру с пары метров. Плоды выровненные, хрустящие, в банках держат форму. Единственное, что пришлось учесть: пучкам нужно много питания, поэтому подкормки вносили чаще обычного.

Фото: Сгенерировано ИИ