Почти 8 миллионов «писем счастья»: за что чаще всего штрафуют водителей в Петербурге

Петербург окончательно превратился в «умный город» с тотальным цифровым контролем. Спрятаться от камер больше не получится ни во дворах, ни на глухих улицах.

Цифра поражает воображение: за девять месяцев петербургские водители получили более 7,9 миллиона штрафов, рассказали в городском комитете по транспорту.

Это больше, чем всё население города вместе с пригородами. Кажется, что городские камеры не отдыхают ни секунды.

Любимый грех водителей — скорость

Секрета здесь нет: подавляющее большинство штрафов (а это целых 85%) выписано за превышение скорости.

В городе сейчас работает больше тысячи комплексов фотовидеофиксации — ровно 1 007 штук. Они стоят на широких проспектах, на выездах из города, на мостах и набережных.

Большинство нарушителей попадаются по невнимательности: разогнался до 82 км/ч там, где действует ограничение в 60 км/ч, — и через пару дней получаешь уведомление на «Госуслугах».

Камеры становятся «умнее»

Многие водители до сих пор думают, что комплексы умеют только мерить скорость. Это давно не так.

В Петербурге активно внедряют нейросети. Сегодня камеры в автоматическом режиме ловят тех, кто:

едет с непристегнутым ремнем безопасности;

держит телефон в руке во время движения;

выезжает на полосу для автобусов;

игнорирует разметку и поворачивает не из своего ряда.

Инспекторы отмечают: за счет умных систем количество тяжелых аварий на перекрестках постепенно снижается. Электроника просто не оставляет шансов нарушить ПДД незаметно.

Главный приоритет — дети

Особый упор город делает на безопасность возле школ, детских садов и колледжей.

Здесь правила игры жесткие: водителей принудительно заставляют тормозить. Возле учебных заведений укладывают «лежачих полицейских», ставят мигающие желтые светофоры и яркие знаки.

Расчет простой: даже если автомобилист отвлекся на магнитолу или навигатор, искусственная неровность на дороге заставит его нажать на педаль тормоза. Всего по Петербургу уложено уже почти 15 километров таких неровностей!

Гигантское дорожное хозяйство

Чтобы весь этот сложный механизм работал, за дорогами нужно постоянно следить. Цифры впечатляют: город содержит более 250 тысяч дорожных элементов.

Сюда входят:

почти 2 000 сложных светофорных перекрестков;

около 185 тысяч знаков (от привычных «Уступи дорогу» до указателей парковки);

километры разметки и ограждений.

Адреса для установки новых знаков и светофоров выбирают не наугад. Специалисты смотрят на статистику ГАИ: если на каком-то перекрестке регулярно бьются машины, его сразу берут в разработку — меняют схему движения, настраивают тайминги светофоров или ставят камеру.

Итог

Петербург окончательно превратился в «умный город» с тотальным цифровым контролем. Спрятаться от камер больше не получится ни во дворах, ни на глухих улицах.

Вывод для каждого автомобилиста простой: аккуратная езда по правилам бережет не только жизни пешеходов, но и семейный бюджет.

Ранее «Городовой» рассказывал, что развязка КАД и ЗСД меняет схему движения со 2 по 15 ноября.