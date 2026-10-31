Повороты на скорости 140 км/ч: под Саблино «пытали» стрелки для новой скоростной трассы

Совсем скоро дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет в два раза быстрее.

По новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) поезда поедут со скоростью до 400 км/ч, а время в пути сократится всего до 2 часов 15 минут.

Но чтобы запустить такие составы, обычные рельсы не подойдут. Нужна принципиально новая конструкция пути. Недавно РЖД завершили важный шаг: проверили прочность рельсов на полигоне Саблино – Тосно в Ленинградской области, рассказали в компании.

210 заездов и гора данных

В качестве «тестировщика» взяли привычный «Сапсан». Его гоняли по полигону туда-обратно целых 210 раз:

130 раз состав летел по прямой со скоростью до 230 км/ч;

80 раз проходил стрелочные переводы (повороты) на скорости до 140 км/ч.

За тем, как рельсы и шпалы реагируют на удары колес и вибрацию, следили более 1500 датчиков. Их закрепили прямо на шпалах, стрелках и на самом поезде.

В итоге инженеры собрали более 35 терабайт информации. Это гигантский объем — примерно как 10 тысяч фильмов в отличном качестве. Сейчас ученые разбирают эти графики и цифры.

Запас прочности — в три раза выше нормы

Главный итог первых тестов: пути отлично справляются с нагрузкой.

Инженеры заявили, что конструкция показала тройной запас надежности. Проще говоря, даже если нагрузки на рельсы будут критическими, путь без проблем их выдержит.

До начала зимы на полигоне пройдет второй этап — приемочные испытания. Специалисты проверят последние детали перед тем, как запустить технологию в массовое производство.

Что это дает и при чем тут Минск?

Первую ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют запустить к 2028 году. Для нее на российских заводах уже проектируют абсолютно новый поезд.

Но проект не ограничится двумя столицами:

В планах на будущее — протянуть скоростные линии в Казань, Екатеринбург, Адлер и Минск.

На полигон в Саблино уже приезжали белорусские железнодорожники.

Они смотрели, как устроены российские пути, чтобы использовать эти же технологии на будущей магистрали Москва — Минск.

Большая стройка века уже фактически началась. И первые метры пути для будущих сверхскоростей проверку на прочность уже прошли.

Ранее «Городовой» рассказывал, что названы точные сроки ходовых тестов поезда ВСМ.