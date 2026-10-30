Не расколоть Мариинку и распутать вековые трубы: как Петербург строит спуск к «Театральной»

Станцию метро «Театральная» в Петербурге ждут уже не первый десяток лет.

Под землей перроны практически готовы, но подняться наверх пассажиры пока не могут. Поезда по Оранжевой линии в сторону новой станции «Горный институт» проезжают «Театральную» без остановки.

Долгие споры и страх за Мариинский театр

Главная причина задержки — городские власти и эксперты годами не могли договориться, где именно пробить выход на поверхность.

Изначально вестибюль хотели сделать прямо возле исторического здания Мариинского театра. Но худрук Валерий Гергиев и архитекторы забили тревогу: старинный театр мог буквально пойти трещинами от вибраций тяжелой техники.

Рассматривали и другие точки — например, снос Дома быта на улице Декабристов. Споры затянулись на годы, пока под землей полным ходом шли работы.

Теперь решение принято официально. Губернатор Александр Беглов подтвердил: выход появится на площади Юрия Темирканова.

Это место находится прямо напротив Новой сцены Мариинки и рядом с Концертным залом. Отсюда будет рукой подать до Новой Голландии, Юсуповского дворца и Консерватории.

Полтора миллиарда на математику: зачем городу такие траты?

Недавно вокруг станции разгорелась новая дискуссия. Компания «Метропроект» объявила конкурс почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на госзакупки. Задача — рассчитать будущий пассажиропоток.

Сумма кажется космической, но речь идет не о человеке с блокнотом у входа. Подрядчик должен создать сложную математическую модель всей транспортной сети города.

Причем прогноз делают на десятилетия вперед — на 10, 20 и более лет. Специалистам предстоит оценить нагрузку не только на «Театральную», но и на всю ветку от «Спасской» до будущей станции «Морской фасад» на намыве Васильевского острова.

Эти цифры нужны строителям прямо сейчас. Без них нельзя понять, сколько ставить турникетов, какой ширины делать проходы и с какими интервалами пускать поезда, чтобы станция не «захлебнулась» в часы пик.

Сейчас проект только заходит на стадию полноценного проектирования. Поэтому петербуржцам и гостям города придется набраться терпения: до момента, когда на «Театральной» наконец распахнутся двери для пассажиров, пройдет еще около шести лет.

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