Не расколоть Мариинку и распутать вековые трубы: как Петербург строит спуск к «Театральной»

Под землей перроны практически готовы, но подняться наверх пассажиры пока не могут. Поезда по Оранжевой линии в сторону новой станции «Горный институт» проезжают «Театральную» без остановки.
Долгие споры и страх за Мариинский театр
Главная причина задержки — городские власти и эксперты годами не могли договориться, где именно пробить выход на поверхность.
Изначально вестибюль хотели сделать прямо возле исторического здания Мариинского театра. Но худрук Валерий Гергиев и архитекторы забили тревогу: старинный театр мог буквально пойти трещинами от вибраций тяжелой техники.
Рассматривали и другие точки — например, снос Дома быта на улице Декабристов. Споры затянулись на годы, пока под землей полным ходом шли работы.
Теперь решение принято официально. Губернатор Александр Беглов подтвердил: выход появится на площади Юрия Темирканова.
Это место находится прямо напротив Новой сцены Мариинки и рядом с Концертным залом. Отсюда будет рукой подать до Новой Голландии, Юсуповского дворца и Консерватории.
Полтора миллиарда на математику: зачем городу такие траты?
Недавно вокруг станции разгорелась новая дискуссия. Компания «Метропроект» объявила конкурс почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на госзакупки. Задача — рассчитать будущий пассажиропоток.
Сумма кажется космической, но речь идет не о человеке с блокнотом у входа. Подрядчик должен создать сложную математическую модель всей транспортной сети города.
Причем прогноз делают на десятилетия вперед — на 10, 20 и более лет. Специалистам предстоит оценить нагрузку не только на «Театральную», но и на всю ветку от «Спасской» до будущей станции «Морской фасад» на намыве Васильевского острова.
Эти цифры нужны строителям прямо сейчас. Без них нельзя понять, сколько ставить турникетов, какой ширины делать проходы и с какими интервалами пускать поезда, чтобы станция не «захлебнулась» в часы пик.
Сейчас проект только заходит на стадию полноценного проектирования. Поэтому петербуржцам и гостям города придется набраться терпения: до момента, когда на «Театральной» наконец распахнутся двери для пассажиров, пройдет еще около шести лет.
Ранее «Городовой» рассказывал, как строят коричневую ветку и где обновили вентиляцию.