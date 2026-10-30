Не просто «хрущёвка»: как в Петербурге спасли уникальный советский дом-эксперимент

Реставраторы восстанавливали фасад 1958 года вручную.

При слове «панелька» многие представляют серую унылую коробку. Но дом №67 на улице Седова в Невском районе совсем не такой.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, недавно строители завершили ремонт его фасада и вернули зданию исторический вид.

Этот дом построили в 1958 году. Он стал полигоном для смелых идей советских архитекторов.

Панелька повышенной комфортности

В конце 1950-х страна остро нуждалась в жилье. Людей нужно было расселять из бараков и перенаселенных коммуналок. Так начался переход к массовой типовой застройке. Но тогда единого стандарта еще не было, архитекторы пробовали разные варианты.

Квартал у Ивановского карьера (дома 122 и 123) проектировали выдающиеся ленинградские мастера — Евгений Левинсон и фронтовик Давид Гольдгор. То, что они построили, заметно отличалось от привычных нам «хрущёвок»:

Потолки выше: здесь они достигают почти трех метров, а не привычных 2,5.

здесь они достигают почти трех метров, а не привычных 2,5. Удобные планировки: комнаты здесь просторнее, а кухни — больше.

комнаты здесь просторнее, а кухни — больше. Зеленый район: дома расставляли так, чтобы во дворах было много света, зелени и пространства для отдыха.

Головоломка с плиткой

Самой сложной задачей для реставраторов стал сам фасад. Дом облицован редкой керамической плиткой. Она матовая, шершавая, необожженная глазурью и имеет приятный теплый оттенок.

В современных строительных магазинах такой материал найти невозможно — его просто больше не выпускают. Реставраторам пришлось буквально вручную воссоздавать каждую утраченную деталь.

Мастера тщательно подбирали состав глины, цвет и форму, чтобы заплатки ничем не отличались от оригинальной отделки полувековой давности.

Больше тепла и стиля 50-х

Одной плиткой дело не ограничилось. Фасад пережил масштабное обновление:

Стены отмыли от копоти, пыли и старых слоев краски.

Заново утеплили и заделали швы между панелями (зимой в квартирах станет теплее).

Привели в порядок балконы и обновили водосточные трубы.

Отдельное внимание уделили деталям. Вместо безликих глухих железных дверей в подъездах поставили новые — металлические, но со стильными деревянными накладками, как это было принято в середине прошлого века. На цокольном этаже заменили окна.

Теперь дом на Седова выглядит точно так же, как в день своего открытия 66 лет назад. Он напоминает нам о времени, когда даже массовое типовое жилье старались строить не только быстро, но еще качественно и со вкусом.

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