Не просто «хрущёвка»: как в Петербурге спасли уникальный советский дом-эксперимент

При слове «панелька» многие представляют серую унылую коробку. Но дом №67 на улице Седова в Невском районе совсем не такой.
Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, недавно строители завершили ремонт его фасада и вернули зданию исторический вид.
Этот дом построили в 1958 году. Он стал полигоном для смелых идей советских архитекторов.
Панелька повышенной комфортности
В конце 1950-х страна остро нуждалась в жилье. Людей нужно было расселять из бараков и перенаселенных коммуналок. Так начался переход к массовой типовой застройке. Но тогда единого стандарта еще не было, архитекторы пробовали разные варианты.
Квартал у Ивановского карьера (дома 122 и 123) проектировали выдающиеся ленинградские мастера — Евгений Левинсон и фронтовик Давид Гольдгор. То, что они построили, заметно отличалось от привычных нам «хрущёвок»:
- Потолки выше: здесь они достигают почти трех метров, а не привычных 2,5.
- Удобные планировки: комнаты здесь просторнее, а кухни — больше.
- Зеленый район: дома расставляли так, чтобы во дворах было много света, зелени и пространства для отдыха.
Головоломка с плиткой
Самой сложной задачей для реставраторов стал сам фасад. Дом облицован редкой керамической плиткой. Она матовая, шершавая, необожженная глазурью и имеет приятный теплый оттенок.
В современных строительных магазинах такой материал найти невозможно — его просто больше не выпускают. Реставраторам пришлось буквально вручную воссоздавать каждую утраченную деталь.
Мастера тщательно подбирали состав глины, цвет и форму, чтобы заплатки ничем не отличались от оригинальной отделки полувековой давности.
Больше тепла и стиля 50-х
Одной плиткой дело не ограничилось. Фасад пережил масштабное обновление:
- Стены отмыли от копоти, пыли и старых слоев краски.
- Заново утеплили и заделали швы между панелями (зимой в квартирах станет теплее).
- Привели в порядок балконы и обновили водосточные трубы.
Отдельное внимание уделили деталям. Вместо безликих глухих железных дверей в подъездах поставили новые — металлические, но со стильными деревянными накладками, как это было принято в середине прошлого века. На цокольном этаже заменили окна.
Теперь дом на Седова выглядит точно так же, как в день своего открытия 66 лет назад. Он напоминает нам о времени, когда даже массовое типовое жилье старались строить не только быстро, но еще качественно и со вкусом.
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