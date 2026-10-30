Не 1 ноября: автовладельцам напомнили, когда по закону нужно переобуваться на зимнюю резину в 2026 году

Некоторые считают, что в ноябре инспектор выпишет штраф за летние шины. Но в 2026 году действуют иные требования

Каждую осень водители спорят, когда переобуваться. Звучат конкретные даты: до 1 ноября, к 15 ноября или с первым снегом. Некоторые считают, что в ноябре инспектор выпишет штраф за летние шины. Но в 2026 году действуют иные требования.

1 ноября кажется логичным, но погода на юге и на Урале в один день отличается на десятки градусов. Даты 15 ноября в требованиях тоже нет: она встречается в рекомендациях шинных центров, но не является границей нарушения. Законодатель установил не температуру и не первый снег, а календарный период, напомнил автоэксперт.

Переобуться заранее никто не запрещает. Простой и понятный ориентир — устойчивое снижение среднесуточной температуры до +5...+7 градусов, появление ночных заморозков. В этот период осторожнее нужно быть тем, кто выезжает ранним утром: мосты и затенённые участки покрываются льдом даже после тёплого дня.

Есть и обратное ограничение: шипованные шины нельзя использовать летом — в июне, июле и августе.

Когда грозит штраф

Штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ — предупреждение или 500 рублей — применяется, когда наступил период, в который зимние шины обязательны. В Перечне неисправностей этот период определён конкретно: декабрь, январь и февраль. Значит, ни 1, ни 15 ноября законодательной границей не являются. Крайний срок в 2026 году для легкового автомобиля — 30 ноября. С 1 декабря машина должна быть на зимних шинах, независимо от погоды.

Коротко: водителям нужно иметь в виду, что они могут переобуваться по погоде, но только до 30 ноября. Меняйте шины, когда этого требуют условия на дороге, но к 1 декабря автомобиль должен быть на зимнем комплекте.

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