Беру пачку творога – и готовлю брусочки: ленивая альтернатива сырникам за 15 минут

Традиционно из творога принято готовить оладьи или выпечку. Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова предлагает альтернативный рецепт творожных брусочков, время приготовления которых составляет 15 минут.
Ингредиенты:
- Творог — 350 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 200 г;
- растительное масло для жарки.
Технология приготовления
Творог необходимо измельчить, добавить яйцо, сметану, сахар и соль, тщательно перемешав полученную массу.
Затем следует ввести разрыхлитель и муку, замесить тесто, разделить его на части и придать им форму брусочков.
Обжаривать заготовки на сковороде с добавлением масла до образования золотистой корочки. Желаем приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
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