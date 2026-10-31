Россияне постепенно отказываются от вкладов: куда они несут сбережения

Два месяца подряд продолжается отток денег со вкладов

Россияне теряют интерес к банковским вкладам. В сентябре объём срочных вкладов граждан снизился на 85,9 млрд рублей, сообщает Банки.ру. Снижение депозитного портфеля зафиксировано у крупнейших банков. Средства на вкладах клиентов уменьшаются два месяца подряд, в августе сокращение превысило 107 млрд рублей.

Аналитики считают главной причиной тенденции интерес к другим финансовым инструментам. Вкладчики переводят часть денег с краткосрочных и долгосрочных вкладов. Однако, по мнению экспертов, при нынешней ключевой ставке депозиты все еще остаются привлекательными для вкладчиками и ждать массового снятия средств со вкладов преждевременно.

Куда перетекают средства

Перераспределение идёт в сторону инструментов, которые дают большую гибкость или позволяют зафиксировать доходность на фоне ожиданий снижения ставок. По данным регулятора, в прошлом месяце россияне направили в корпоративные облигации 158 млрд рублей, а интерес к покупкам акций показал минимум с января. Интерес к облигациям объясним: инвесторы стремятся заранее зафиксировать привлекательные купонные ставки, пока ключевая ставка остаётся высокой.

Накопительные счета выигрывают у срочных вкладов за счёт ликвидности: деньги можно снять или перевести без потери процентов. На фоне неопределённости граждане предпочитают держать средства там, где ими можно быстро распорядиться. При этом массового исхода из банковской системы не происходит: общий объём сбережений россиян продолжает расти, а деньги перетекают внутри финансового контура.

Ранее Городовой рассказал, что после 1 октября в России рухнул спрос на семейную ипотеку.