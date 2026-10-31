Взгляд искусствоведа: идем в Михайловский замок искать следы Пушкина и Петра I на картинах Айвазовского

15 ноября в Инженерном замке пройдет лекция, где объяснят, как связаны море, поэзия и величие империи.

Вы когда-нибудь задумывались, что общего у бушующих волн Ивана Айвазовского, стихов Александра Пушкина и реформ Петра I?

На первый взгляд — ничего. Но если копнуть глубже, окажется, что они — три кита, на которых держится вся культура Санкт-Петербурга.

Русский музей решил объединить эти великие имена в одну историю.

Почему это интересно?

Иван Айвазовский — это не только про корабли и пену на волнах. Его творчество пропитано духом времени. Мало кто знает, но в жизни художника эти две фигуры — Пушкин и Петр I — занимали особое место.

Айвазовский был буквально «заворожен» ими. Более того, молодой Айвазовский видел Пушкина в Крыму, и эта встреча оставила след в его душе на всю жизнь.

Художник десятки раз рисовал поэта, пытаясь передать не просто его внешность, а ту самую свободу, о которой писал Александр Сергеевич. А через образ Петра I маринист показывал рождение великой морской державы.

15 ноября в Инженерном замке пройдет лекция про связь моря, поэзии и величия империи. Это будет не скучный «урок истории», а попытка разгадать загадку: как именно через картины, стихи и графику мастера тех лет создавали миф о Санкт-Петербурге.

О чем пойдет речь?

На лекции обещают затронуть интересные темы:

Связи: как Айвазовский «вписал» Пушкина в свои морские пейзажи.

как Айвазовский «вписал» Пушкина в свои морские пейзажи. Образы: почему для нас Пётр I и Петербург неразделимы, и как это отразилось в искусстве.

почему для нас Пётр I и Петербург неразделимы, и как это отразилось в искусстве. Синтез: как дополняют друг друга тексты Пушкина, картины Айвазовского и графика Александра Бенуа.

Вести встречу будет Алексей Бойко — главный специалист Русского музея по просвещению. Он умеет рассказывать об искусстве так, что даже далекий от живописи человек начнет видеть в картинах скрытые смыслы и исторические пасхалки.

Что, где, когда?

Если хотите посмотреть на привычные картины под другим углом и узнать, как три гиганта русской культуры оказались в одной лодке, приходите:

Когда: 15 ноября, в 14:00.

15 ноября, в 14:00. Где: Михайловский (Инженерный) замок (ул. Садовая, д. 2).

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