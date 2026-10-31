Гречка, рис, картошка или макароны: какой гарнир является самым полезным - правдивый ответ ученых

Назван самый полезный гарнир

Гречка, макароны, картофель и рис являются самыми популярными гарнирами у россиян. Они содержат достаточное количество углеводов, являются главными поставщиками энергии. Но если сравнивать их по содержанию белка, клетчатки и микроэлементов, то можно заметить большую разницу. Если понимать эту разницу, то рацион получится сделать особенно сбалансированным.

Лидер по полезным веществам

В этом плане безоговорочным лидером станет гречневая крупа. Она содержит белок, аминокислоты, пищевые волокна, магний, железо, фосфор, витамины группы В и рутин.

Макароны, которые были сделаны из пшеницы твердых сортов, также имеют хорошие показатели. В 100 г сухого продукта содержится до 15 г белка. Картофель стоит выделить за низкую калорийность - 75 ккал на 100 г, при этом в нем содержится витамин В6, калий.

Обычный рис быстро переваривается. дает много энергии, при этом подходит даже людям с чувствительным пищеварением. Бурый рис считается еще более полезным из-за большого количества магния, клетчатки и марганца.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала в беседе с RT, что большое значение играет кулинарная обработка. Если продукты, содержащие крахмал, охладить, то в них появится крахмал третьего типа. Он есть в охлажденных макаронах, картошке и рисе. Этот крахмал не усваивается привычным образом, из-за чего становится пищей для полезных бактерий.

Как лучше всего есть гарниры

Отличным вариантом станет метод гарвардской тарелки. Половина тарелки должны занимать овощи и зелень, одну четверть заполняют мясом, яйцами или рыбой, а другую используют для гарнира, сообщает pg12.ru.

Фото: Сгенерировано ИИ

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