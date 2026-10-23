Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое

Имя Анна знает каждый. Его обладательницами были балерины, королевы, поэтессы, а также героини известных романов. История этого имени насчитывает несколько тысяч лет.
Происхождение имени
Имя имеет древнееврейские корни. Первоначально оно звучало как Ханна. Его перевод - “милость”, “благодать”. В Россию оно пришло из Византии вместе с христианством. В церкви имя закрепилось благодаря праведной Анне, матери Девы Марии.
Характер Анны
Девочки с этим именем обычно отличаются рассудительностью и спокойствием. Они умеют отвечать за свои поступки, ценят во всем порядок и избегают суеты. Но за мягкостью Анны часто скрывается и упрямство. Если она приняла решение, то переубедить ее не получится.
В школе Анны проявляют старательность, во взрослой жизни отличаются надежностью в работе и других делах. Важно помнить, что характер ребенка не всегда зависит от имени, ведь большую роль в этом играет воспитание.
Другие формы имени Анна
Анечка, Анюта, Аня, Нюша, Нюра, Ася, Анка - именно так ласково называют девочек. Взрослое имя Анна прекрасно сочетается с любым отчеством, сообщает vluki.ru.
Какие известные личности носили это имя
- Анна Ярославна - королева Франции;
- Анна Ахматова - поэтесса;
- Анна Павлова - балерина;
- Анна Каренина - героиня романа Л. Н. Толстого.
Почему имя стоит выбрать для ребенка сегодня
Анна сохраняет популярность уже на протяжении многих веков. Имя отличается простым произношением, красивым звучанием. Его формы можно встретить и в других странах, например, Ann, Anna, Anne, Hanna.
Фото: Сгенерировано ИИ
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