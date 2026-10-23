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Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое

Опубликовано: 23 октября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое
Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое
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Какое русское имя стоит выбрать для девочки

Имя Анна знает каждый. Его обладательницами были балерины, королевы, поэтессы, а также героини известных романов. История этого имени насчитывает несколько тысяч лет.

Происхождение имени

Имя имеет древнееврейские корни. Первоначально оно звучало как Ханна. Его перевод - “милость”, “благодать”. В Россию оно пришло из Византии вместе с христианством. В церкви имя закрепилось благодаря праведной Анне, матери Девы Марии.

Характер Анны

Девочки с этим именем обычно отличаются рассудительностью и спокойствием. Они умеют отвечать за свои поступки, ценят во всем порядок и избегают суеты. Но за мягкостью Анны часто скрывается и упрямство. Если она приняла решение, то переубедить ее не получится.

В школе Анны проявляют старательность, во взрослой жизни отличаются надежностью в работе и других делах. Важно помнить, что характер ребенка не всегда зависит от имени, ведь большую роль в этом играет воспитание.

Другие формы имени Анна

Анечка, Анюта, Аня, Нюша, Нюра, Ася, Анка - именно так ласково называют девочек. Взрослое имя Анна прекрасно сочетается с любым отчеством, сообщает vluki.ru.

Какие известные личности носили это имя

  • Анна Ярославна - королева Франции;
  • Анна Ахматова - поэтесса;
  • Анна Павлова - балерина;
  • Анна Каренина - героиня романа Л. Н. Толстого.

Почему имя стоит выбрать для ребенка сегодня

Анна сохраняет популярность уже на протяжении многих веков. Имя отличается простым произношением, красивым звучанием. Его формы можно встретить и в других странах, например, Ann, Anna, Anne, Hanna.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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