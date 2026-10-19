Как собрали урожай свёклы, делаю турецкий «Панджар салатасы»: салат без надоевшего масла, майонеза и уксуса

Как приготовить турецкий свекольный салат без привычных заправок

Из свежей свеклы можно сделать турецкий салат, который получается очень вкусным. В качестве заправки не придется использовать масло или майонез - для блюда достаточно греческого йогурта, грецких орехов и чеснока. Также в рецепте есть мята, кукуруза и укроп - эти ингредиенты пользуются популярностью в Турции.

Что понадобится

300 г свеклы, 50 г орехов, 120 г греческого йогурта, 1 зубчик чеснока, 50 г кукурузы консервированной, 1 чайная ложка сока лимона, веточки укропа, 3 листика мяты, соль.

Приготовление

Свеклу вымойте, отварите до готовности. Дайте корнеплодам остыть, почистите и натрите на терке. Ингредиент нужно отжать, так как он выделяет большое количество влаги.

Орехи нарежьте, измельчите мяту, чеснок и укроп. Смешайте ингредиенты с греческим йогуртом, соком лимона и солью. Заправку перемешайте со свеклой и кукурузой. Переложите салат в праздничную емкость, посыпьте остатками орехов и уберите в холодильник, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова не отваривает свеклу, а запекает ее в духовке. Это делает салат более насыщенным по вкусу. Соль и лимонный сок лучше добавлять постепенно, так как многое зависит от сорта свеклы - слишком сладкие корнеплоды потребуют больше добавок для баланса вкуса.

Фото: Сгенерировано ИИ

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