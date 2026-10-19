Новый дом для зверей на Камышовой: инвестор должен представить проект нового зоопарка в Петербурге до конца года

Если пректра не будет, Смольный будет искать другие варианты.

Разговоры о новом зоопарке идут в Петербурге не первое десятилетие. Старый зоосад горожане любят, но ему откровенно тесно. Он занимает всего около 7 гектаров.

Крупным животным там тяжело, а привезти, например, слона или бегемота просто некуда.

Недавно появились свежие новости о проекте на Камышовой улице.

Кто за всё платит?

На днях стало известно: в городском бюджете на ближайшие три года денег на проект зоопарка нет, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на слова председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова.

Но это не значит, что идею похоронили. Власти решили строить его по схеме государственно-частного партнерства. Проще говоря, вместе с бизнесом.

Логика у Смольного простая: инвестор сам платит за проектирование и стройку, чтобы сделать всё качественно под свои расчеты.

Предложения от частника ждут до конца этого года. Если инвестор передумает или затянет сроки, город начнет искать другие варианты.

Где появится зоопарк и каким он будет?

Место уже определили — Приморский район, Камышовая улица, неподалеку от Юнтоловского заказника.

Масштаб впечатляет. Под зоопарк выделили 85,6 гектара земли. Это почти в 12 раз больше нынешней территории в Александровском парке. Места хватит и зверям, и гостям.

Главные фишки проекта:

Никаких тесных решеток. Животные будут жить в просторных вольерах, максимально похожих на дикую природу.

Животные будут жить в просторных вольерах, максимально похожих на дикую природу. Пять частей света. Территорию поделят на пять климатических зон. Можно будет за пару часов побывать и в жаркой саванне, и в холодной тундре.

Территорию поделят на пять климатических зон. Можно будет за пару часов побывать и в жаркой саванне, и в холодной тундре. Собственный монорельс. Пожалуй, самая интересная деталь. Между природными зонами пустят кольцевую линию монорельса. Посетители смогут разглядывать животных прямо из вагонов сверху.

Пожалуй, самая интересная деталь. Между природными зонами пустят кольцевую линию монорельса. Посетители смогут разглядывать животных прямо из вагонов сверху. Не только развлечения. В парке построят научные центры, площадки для лекций и просторные зоны отдыха.

Кстати, исторический Ленинградский зоопарк закрывать не планируют. Его оставят как памятник истории и дом для мелких животных.

Когда можно будет поехать?

Быстро такие стройки не делаются. Пока проект находится лишь на бумажной стадии: идут согласования и расчеты.

Если всё пойдет по плану, первых гостей новый зоопарк примет не раньше 2030 года, пишет 78.ru.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы.