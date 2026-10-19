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Новый дом для зверей на Камышовой: инвестор должен представить проект нового зоопарка в Петербурге до конца года

Опубликовано: 19 октября 2026 15:54
 Проверено редакцией
Новый дом для зверей на Камышовой: инвестор должен представить проект нового зоопарка в Петербурге до конца года
Новый дом для зверей на Камышовой: инвестор должен представить проект нового зоопарка в Петербурге до конца года
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Если пректра не будет, Смольный будет искать другие варианты.

Разговоры о новом зоопарке идут в Петербурге не первое десятилетие. Старый зоосад горожане любят, но ему откровенно тесно. Он занимает всего около 7 гектаров.

Крупным животным там тяжело, а привезти, например, слона или бегемота просто некуда.

Недавно появились свежие новости о проекте на Камышовой улице.

Кто за всё платит?

На днях стало известно: в городском бюджете на ближайшие три года денег на проект зоопарка нет, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на слова председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова.

Но это не значит, что идею похоронили. Власти решили строить его по схеме государственно-частного партнерства. Проще говоря, вместе с бизнесом.

Логика у Смольного простая: инвестор сам платит за проектирование и стройку, чтобы сделать всё качественно под свои расчеты.

Предложения от частника ждут до конца этого года. Если инвестор передумает или затянет сроки, город начнет искать другие варианты.

Где появится зоопарк и каким он будет?

Место уже определили — Приморский район, Камышовая улица, неподалеку от Юнтоловского заказника.

Масштаб впечатляет. Под зоопарк выделили 85,6 гектара земли. Это почти в 12 раз больше нынешней территории в Александровском парке. Места хватит и зверям, и гостям.

Главные фишки проекта:

  • Никаких тесных решеток. Животные будут жить в просторных вольерах, максимально похожих на дикую природу.
  • Пять частей света. Территорию поделят на пять климатических зон. Можно будет за пару часов побывать и в жаркой саванне, и в холодной тундре.
  • Собственный монорельс. Пожалуй, самая интересная деталь. Между природными зонами пустят кольцевую линию монорельса. Посетители смогут разглядывать животных прямо из вагонов сверху.
  • Не только развлечения. В парке построят научные центры, площадки для лекций и просторные зоны отдыха.

Кстати, исторический Ленинградский зоопарк закрывать не планируют. Его оставят как памятник истории и дом для мелких животных.

Когда можно будет поехать?

Быстро такие стройки не делаются. Пока проект находится лишь на бумажной стадии: идут согласования и расчеты.

Если всё пойдет по плану, первых гостей новый зоопарк примет не раньше 2030 года, пишет 78.ru.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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