Новый дом для зверей на Камышовой: инвестор должен представить проект нового зоопарка в Петербурге до конца года

Разговоры о новом зоопарке идут в Петербурге не первое десятилетие. Старый зоосад горожане любят, но ему откровенно тесно. Он занимает всего около 7 гектаров.
Крупным животным там тяжело, а привезти, например, слона или бегемота просто некуда.
Недавно появились свежие новости о проекте на Камышовой улице.
Кто за всё платит?
На днях стало известно: в городском бюджете на ближайшие три года денег на проект зоопарка нет, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на слова председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова.
Но это не значит, что идею похоронили. Власти решили строить его по схеме государственно-частного партнерства. Проще говоря, вместе с бизнесом.
Логика у Смольного простая: инвестор сам платит за проектирование и стройку, чтобы сделать всё качественно под свои расчеты.
Предложения от частника ждут до конца этого года. Если инвестор передумает или затянет сроки, город начнет искать другие варианты.
Где появится зоопарк и каким он будет?
Место уже определили — Приморский район, Камышовая улица, неподалеку от Юнтоловского заказника.
Масштаб впечатляет. Под зоопарк выделили 85,6 гектара земли. Это почти в 12 раз больше нынешней территории в Александровском парке. Места хватит и зверям, и гостям.
Главные фишки проекта:
- Никаких тесных решеток. Животные будут жить в просторных вольерах, максимально похожих на дикую природу.
- Пять частей света. Территорию поделят на пять климатических зон. Можно будет за пару часов побывать и в жаркой саванне, и в холодной тундре.
- Собственный монорельс. Пожалуй, самая интересная деталь. Между природными зонами пустят кольцевую линию монорельса. Посетители смогут разглядывать животных прямо из вагонов сверху.
- Не только развлечения. В парке построят научные центры, площадки для лекций и просторные зоны отдыха.
Кстати, исторический Ленинградский зоопарк закрывать не планируют. Его оставят как памятник истории и дом для мелких животных.
Когда можно будет поехать?
Быстро такие стройки не делаются. Пока проект находится лишь на бумажной стадии: идут согласования и расчеты.
Если всё пойдет по плану, первых гостей новый зоопарк примет не раньше 2030 года, пишет 78.ru.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы.