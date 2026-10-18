Лью тесто на сковороду, кидаю ягоды — и пеку нежный пирог на кефире: пышная вкуснятина без духовки

Готовим заливной пирог на сковороде

Заливной пирог можно приготовить и без духовки - понадобится только сковорода. Рецепт состоит из самых простых ингредиентов, не требует лишних хлопот.

Какие продукты понадобятся

Куриные яйца - 2 штуки, мука - 250 г, кефир - 1 стакан, подсолнечное масло - 80 мл, сахар - 150 г, ягоды в замороженном виде - 150 г, разрыхлитель - 1 чайная ложка, ванилин - 1 щепотка, крахмал - 1 чайная ложка, соль - 1 щепотка.

Приготовление

Яйца смешиваем с ванилином, сахаром и солью. Вливаем масло и кефир. Добавляем муку, разрыхлитель, после чего замешиваем тесто. Оно должно быть в меру густым.

Ягоды смешиваем с крахмалом. Сковородку смазываем маслом, выкладываем на дно пергамент и выливаем половину теста. Распределяем ягоды, после чего покрываем их остальным тестом, сообщает popcornnews.ru.

Готовим пирог на самом маленьком огне в течение 40-45 минут. Обязательно используем крышку. Далее переворачиваем пирог, продолжаем его готовить еще 10 минут. Перед подачей десерт должен остыть.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит заливной пирог с вишней. Ягода идеально дополняет сладкое тесто, делает вкус еще лучше. Для взбивания теста автор советует использовать миксер. Он делает пирог более пышным и нежным. Обычным венчиком такого эффекта точно не добиться. Для украшения пирога используйте сахарную пудру.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Без блендера и кухонного комбайна: рецепт картофельного пюре из СССР — пышное как облако

Не сырники и не запеканка: готовим творожный пирог «Лакомка» — мягкий, румяный и очень домашний

Вкуснее чебуреков, проще беляшей: трубочки-ленивки из лаваша с фаршем и сыром в кляре