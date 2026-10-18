От арбуза до робота-пылесоса: что забывают в питерском метро и как вернуть свою вещь

Утренний час пик, суета, звонок телефона — и вот вы уже выходите из вагона налегке. А ваша любимая вещь уезжает дальше.
Только за три месяца — с июля по сентябрь — пассажиры подземки в Петербурге оставили на станциях и в вагонах почти две тысячи предметов, рассказали в канале метрополитена.
Точнее — 1890 штук. Чаще всего люди теряют привычную мелочь: зонтики, перчатки, наушники, ключи и проездные. Но иногда находки по-настоящему удивляют.
Топ самых странных находок
В этот раз рейтинг забытых вещей выглядит как список покупок безумного шляпника.
Вот лишь часть того, что дежурные доставали из вагонов:
- спелый арбуз (видимо, хозяин нес его к ужину, но передумал);
- парик из дредов;
- робот-пылесос в коробке;
- комплект автомобильных номеров;
- школьный аттестат и взрослый диплом вуза;
- костыли (остается надеяться, что пассажир просто внезапно исцелился);
- спортивный велосипед, самокаты, картина и гитара.
Где искать пропажу в первые дни
Не паникуйте. Вероятность вернуть вещь довольно высока. Главное — знать, куда бежать.
- Первые 10 дней все находки хранятся на той станции, где их обнаружили. Если вещь забыли в вагоне, ее передадут на конечную станцию маршрута.
- Сразу подойдите к любому дежурному на станции или позвоните в справочную метро: 8-800-350-11-55 (звонок бесплатный).
Опишите потерю, назовите номер линии, станцию и примерное время. Если вещь уже у сотрудников, вам скажут, где ее забрать.
Куда вещи уезжают потом
Если за полторы недели хозяин не объявился, коробки и пакеты упаковывают и увозят со станции.
Все «бесхозное» имущество отправляется в Единый городской стол находок. Он находится по адресу: ул. Большая Монетная, дом 16. Уточнить судьбу своей вещи можно по телефону: +7 (812) 336-51-09.
Обычно вещи хранятся там до нескольких месяцев. Невостребованные предметы со временем утилизируют, а документы передают в полицию или профильные ведомства.
Важный нюанс о еде:
Тот самый забытый арбуз или пирожки из пекарни долго ждать не будут. По санитарным правилам любые скоропортящиеся продукты сотрудники метрополитена обязаны утилизировать в течение суток.
Что нужно, чтобы забрать вещь
Просто прийти и сказать «это моё» не получится. Будьте готовы подтвердить свои права:
- Возьмите паспорт. Без документа, удостоверяющего личность, вещи со склада не выдают.
- Докажите, что это ваша вещь. Придется подробно описать вещь: какого она цвета, какие есть царапины или наклейки, что лежит в карманах.
- Для техники и телефонов: назовите пароль от экрана блокировки или покажите коробку с чеком (если они сохранились).
И главный совет: выходя из вагона, просто обернитесь назад. Эта секундная привычка сбережет вам кучу нервов, времени и денег!
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