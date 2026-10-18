От арбуза до робота-пылесоса: что забывают в питерском метро и как вернуть свою вещь

Чаще всего люди теряют зонтики, перчатки, наушники.

Утренний час пик, суета, звонок телефона — и вот вы уже выходите из вагона налегке. А ваша любимая вещь уезжает дальше.

Только за три месяца — с июля по сентябрь — пассажиры подземки в Петербурге оставили на станциях и в вагонах почти две тысячи предметов, рассказали в канале метрополитена.

Точнее — 1890 штук. Чаще всего люди теряют привычную мелочь: зонтики, перчатки, наушники, ключи и проездные. Но иногда находки по-настоящему удивляют.

Топ самых странных находок

В этот раз рейтинг забытых вещей выглядит как список покупок безумного шляпника.

Вот лишь часть того, что дежурные доставали из вагонов:

спелый арбуз (видимо, хозяин нес его к ужину, но передумал);

парик из дредов;

робот-пылесос в коробке;

комплект автомобильных номеров;

школьный аттестат и взрослый диплом вуза;

костыли (остается надеяться, что пассажир просто внезапно исцелился);

спортивный велосипед, самокаты, картина и гитара.

Где искать пропажу в первые дни

Не паникуйте. Вероятность вернуть вещь довольно высока. Главное — знать, куда бежать.

Первые 10 дней все находки хранятся на той станции, где их обнаружили. Если вещь забыли в вагоне, ее передадут на конечную станцию маршрута. Сразу подойдите к любому дежурному на станции или позвоните в справочную метро: 8-800-350-11-55 (звонок бесплатный).

Опишите потерю, назовите номер линии, станцию и примерное время. Если вещь уже у сотрудников, вам скажут, где ее забрать.

Куда вещи уезжают потом

Если за полторы недели хозяин не объявился, коробки и пакеты упаковывают и увозят со станции.

Все «бесхозное» имущество отправляется в Единый городской стол находок. Он находится по адресу: ул. Большая Монетная, дом 16. Уточнить судьбу своей вещи можно по телефону: +7 (812) 336-51-09.

Обычно вещи хранятся там до нескольких месяцев. Невостребованные предметы со временем утилизируют, а документы передают в полицию или профильные ведомства.

Важный нюанс о еде:

Тот самый забытый арбуз или пирожки из пекарни долго ждать не будут. По санитарным правилам любые скоропортящиеся продукты сотрудники метрополитена обязаны утилизировать в течение суток.

Что нужно, чтобы забрать вещь

Просто прийти и сказать «это моё» не получится. Будьте готовы подтвердить свои права:

Возьмите паспорт. Без документа, удостоверяющего личность, вещи со склада не выдают.

Без документа, удостоверяющего личность, вещи со склада не выдают. Докажите, что это ваша вещь. Придется подробно описать вещь: какого она цвета, какие есть царапины или наклейки, что лежит в карманах.

Придется подробно описать вещь: какого она цвета, какие есть царапины или наклейки, что лежит в карманах. Для техники и телефонов: назовите пароль от экрана блокировки или покажите коробку с чеком (если они сохранились).

И главный совет: выходя из вагона, просто обернитесь назад. Эта секундная привычка сбережет вам кучу нервов, времени и денег!

Ранее «Городовой» рассказывал, как строят новую ветку метро в Петербурге.