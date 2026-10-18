Как правильно заморозить грибы на зиму: простая инструкция без лишних хлопот

В морозилку отправляем только крепкую и молодую «добычу».

Заморозка — самый простой способ сохранить лесной урожай. Грибы из морозилки зимой пахнут так, будто их только что принесли из леса. Но чтобы они не превратились в безвкусную «кашу» или резину, нужно знать пару хитростей.

Разбираемся на пальцах, как сделать всё правильно.

Какие грибы брать, а какие лучше оставить в лесу

В морозилку отправляем только крепкую и молодую «добычу».

Отлично подходят: белые, подосиновики, подберёзовики, лисички, опята и маслята. Из магазинных — вешенки и шампиньоны. Они не теряют плотность после оттаивания.

белые, подосиновики, подберёзовики, лисички, опята и маслята. Из магазинных — вешенки и шампиньоны. Они не теряют плотность после оттаивания. Не подходят: грузди, волнушки и скрипицы. Они хрупкие, легко ломаются и часто горчат. Их стихия — засолка.

грузди, волнушки и скрипицы. Они хрупкие, легко ломаются и часто горчат. Их стихия — засолка. Сразу на выброс: червивые, трухлявые, дряблые и скользкие грибы. Мороз их не спасёт, будет только хуже.

Главный секрет: пластинчатые или трубчатые?

Всё зависит от того, что у гриба под шляпкой.

Трубчатые (похожи снизу на губку): белые, подберёзовики, моховики. «Губка» моментально впитывает воду. Поэтому их лучше всего морозить сырыми. Если отварите — получите водянистый кисель. Пластинчатые (снизу тонкие полоски): опята, лисички, сыроежки. Их перед заморозкой лучше отварить.

Меньше воды: как правильно чистить грибы

Золотое правило: грибы нужно переработать в день сбора. Не оставляйте их киснуть в ведрах.

Главный враг заморозки — лишняя влага. Из-за неё грибы слипаются в один ледяной ком.

Счищайте землю, мох и песок прямо ножом или сухой зубной щёткой.

Если грибы чистые, их можно вообще не мыть, а просто протереть влажной тряпочкой.

Если они в песке — быстро ополосните в прохладной воде. Долго отмачивать в тазу грибы нельзя.

Обязательно дайте им обсохнуть на полотенце перед заморозкой.

Два лучших способа заморозки

Способ 1. Сырыми (для жарки и супов)

Подходит для чистых белых и подосиновиков.

Нарежьте грибы кусочками, а мелкие оставьте целиком. Разложите их в один слой на доске или подносе. Отправьте в морозилку на пару часов. Когда кусочки станут «каменными», ссыпьте их в один пакет. Так они не слипнутся, и вы сможете отсыпать ровно столько, сколько нужно для супа.

Способ 2. Отварными (универсальный вариант)

Экономит кучу места в морозилке: грибы сильно уменьшаются в объёме.

Быстрый вариант (бланширование): бросьте грибы в кипяток на 3–5 минут. Они останутся плотными и сохранят аромат.

бросьте грибы в кипяток на 3–5 минут. Они останутся плотными и сохранят аромат. Надёжный вариант: варите 15–20 минут в слегка подсоленной воде, снимая пену.

После варки откиньте грибы на дуршлаг. Дайте воде полностью стечь, а грибам — остыть. Лишнюю влагу можно слегка отжать руками.

Фасовка и сроки: один пакет — один обед

Повторно замораживать грибы категорически нельзя. Они раскиснут, потеряют весь вкус и могут стать опасными для желудка.

Фасуйте грибы небольшими порциями: ровно на одну сковороду картошки или кастрюлю супа.

Используйте пакеты с зип-застёжкой (слайдеры) или пластиковые контейнеры.

Максимально выпускайте воздух из пакетов перед закрытием.

Напишите на пакете дату и вид грибов. Через три месяца в инее они все выглядят одинаково.

"Из варёных замороженных грибов готовить можно примерно всё. То есть это супы, это крем-супы, это соусные блюда, например, добавить в жарёху с картошкой, просто обжарить, приготовить в сметане. То есть это на самом деле универсальная заготовка, которая позволяет сохранить грибы на крайне длительное время", - рассказал "Городовому" шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев.

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