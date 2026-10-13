Застынет без желатина за 3 часа: как хурма превращается в ресторанный десерт без капли сахара

Шеф-повар рассказал, как из зурмы сделать простые и вкусные десерты.

Наступил сезон хурмы! Просто так есть её быстро надоедает. А ведь из этого фрукта можно приготовить шикарные десерты вообще без белого сахара — хурма сама по себе сладкая, как мёд.

Шеф-повар, участник проектов «Битва шефов» и «Битва пикников»Михаил Смирнов поделился с "Городовым" простыми и полезными рецептами, которые легко повторить дома.

Слоёный трайфл в стакане: завтрак как в кофейне

Трайфл — это красивый десерт слоями. Он отлично подходит для бодрого утра.

Делаем домашнюю гранолу. Возьмите обычные овсяные хлопья (долгой варки) и любые рубленые орехи. Сбрызните кокосовым маслом, добавьте ложку кленового сиропа или мёда. Перемешайте и подсушите в духовке 10–15 минут до золотистой корочки. Собираем десерт. Возьмите красивый прозрачный стакан. Выкладывайте слоями: густой греческий йогурт, нарезанную кубиками хурму и остывшую хрустящую гранолу.

Йогурт дает приятную кислинку, гранола хрустит, а хурма тает во рту. Идеальный баланс!

Шоколадный мусс: всего два ингредиента и чистая магия

Никто из ваших близких не догадается, из чего сделан этот десерт. По вкусу он напоминает дорогой шоколадный пудинг.

Вам понадобятся только спелая хурма и алкализованное какао (оно темнее обычного и не горчит).

Пропорция: 1 столовая ложка какао на 1 среднюю хурму.

Как готовить: Снимите с хурмы кожицу, удалите косточки. Закиньте мякоть в блендер, добавьте какао и взбейте до гладкой массы. Разложите по креманкам и уберите в холодильник минимум на 3 часа.

В чём секрет? В хурме очень много природного пектина. Десерт застынет сам, без желатина и агар-агара.

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