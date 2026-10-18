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Солнце, мороз и рекордное давление: какая погода ждет Петербург на новой рабочей неделе

Опубликовано: 18 октября 2026 15:56
 Проверено редакцией
Солнце, мороз и рекордное давление: какая погода ждет Петербург на новой рабочей неделе
Солнце, мороз и рекордное давление: какая погода ждет Петербург на новой рабочей неделе
фото: Городовой.ру
Дожди отступили от Петербурга и Ленобласти.

К нам пришел мощный антициклон. Впереди целая неделя ясного неба и яркого солнца. Но расслабляться рано: октябрь приготовил нам два неприятных сюрприза.

Днем тепло, ночью — мороз

Главная хорошая новость — зонты можно смело оставить дома. Всю неделю будет сухо и безветренно. Но тепла не ждите: вместе с антициклоном с севера пришел ледяной воздух, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Днем осеннее солнце еще пытается прогревать город, а вот ночами начнется настоящая зима:

  • В пригородах и по области температура опустится до -3…-6 градусов.
  • В центре города воздух охладится до нуля.
  • В ночь на 20 октября в центре Петербурга синоптики ждут первый официальный «минус» этой осени.

Чуть теплее будет разве что у Финского залива — вода еще держит тепло и защитит побережье от заморозков.

Барометры идут на рекорд: берегите головы

Второй сюрприз — аномально высокое атмосферное давление. Для Петербурга норма — около 760 мм ртутного столба. Сейчас стрелки барометров рвутся к отметке 781 мм!

Пик придется на 19 октября. Давление начнет плавно снижаться только во второй половине дня 20 октября.

На дорогах — первый лед

Из-за сухой погоды сильного гололеда не ожидается. Но автомобилистам стоит быть начеку.

Рано утром влага на мостах, набережных и путепроводах будет превращаться в тонкую ледяную корку. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю — самое время хотя бы записаться на шиномонтаж.

При ночных минусах летние шины «дубеют» и хуже тормозят даже на сухом асфальте.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет петербуржцев в выходные.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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