Солнце, мороз и рекордное давление: какая погода ждет Петербург на новой рабочей неделе

К нам пришел мощный антициклон. Впереди целая неделя ясного неба и яркого солнца. Но расслабляться рано: октябрь приготовил нам два неприятных сюрприза.
Днем тепло, ночью — мороз
Главная хорошая новость — зонты можно смело оставить дома. Всю неделю будет сухо и безветренно. Но тепла не ждите: вместе с антициклоном с севера пришел ледяной воздух, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Днем осеннее солнце еще пытается прогревать город, а вот ночами начнется настоящая зима:
- В пригородах и по области температура опустится до -3…-6 градусов.
- В центре города воздух охладится до нуля.
- В ночь на 20 октября в центре Петербурга синоптики ждут первый официальный «минус» этой осени.
Чуть теплее будет разве что у Финского залива — вода еще держит тепло и защитит побережье от заморозков.
Барометры идут на рекорд: берегите головы
Второй сюрприз — аномально высокое атмосферное давление. Для Петербурга норма — около 760 мм ртутного столба. Сейчас стрелки барометров рвутся к отметке 781 мм!
Пик придется на 19 октября. Давление начнет плавно снижаться только во второй половине дня 20 октября.
На дорогах — первый лед
Из-за сухой погоды сильного гололеда не ожидается. Но автомобилистам стоит быть начеку.
Рано утром влага на мостах, набережных и путепроводах будет превращаться в тонкую ледяную корку. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю — самое время хотя бы записаться на шиномонтаж.
При ночных минусах летние шины «дубеют» и хуже тормозят даже на сухом асфальте.
Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет петербуржцев в выходные.