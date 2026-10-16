Проспим единственный дождь и встретим северный ветер: какая погода ждет петербуржцев в выходные

Санкт-Петербург снова ломает стереотипы о своей вечной серости и сырости. Первая половина октября в этом году выдалась необычно теплой, сухой и ясной.
Горожане успели насладиться настоящей золотой осенью, но расслабляться пока рано — впереди небольшая пересменка погоды.
Солнце вместо дождей: рекорды первой половины месяца
Первые 15 дней октября порадовали питерцев теплом. Средняя температура воздуха составила +9,6 °C. Это сразу на 1,8 градуса выше климатической нормы, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Подобного тепла в середине осени в городе не было последние шесть лет (абсолютный рекорд 2020 года с его +12,2 °C мы не побили, но подобрались близко).
С осадками тоже повезло. Дожди хоть и капали 11 дней, но выпала лишь половина от месячной нормы (57%). Зато солнце светило на полную мощность! К середине месяца нормы по солнечному свету выполнены уже на 74%.
Для сравнения: обычно в октябре Петербург погружается в тучи, а световой день стремительно сокращается. В этом же году город получил редкий подарок — сухие и яркие дни для прогулок по паркам.
Давление зашкаливает: погодой заправляет антициклон
За эту отличную погоду стоит сказать спасибо мощному антициклону. Он надежно защищает регион от затяжных штормов и ливней.
На следующей неделе к нам придет новый антициклон с запада, из-за чего атмосферное давление подскочит до очень высоких значений.
К 19–20 октября барометры покажут 1040 гПа (или 780 мм ртутного столба).
Короткий дождь в выходные
Небольшое исключение из сухой погоды ждет нас в конце недели. В ночь на воскресенье через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт.
Он принесет небольшой дождь. Однако он пройдет ночью и закончится уже к утру. Так что большинство жителей Петербурга его даже не заметят.
Готовимся к похолоданию: идут ночные заморозки
Днем в воскресенье, 18 октября, антициклон снова вернет себе власть, но характер погоды изменится. Ветер быстро развернется на северный и принесет в регион холодный воздух.
Вот как изменится температура:
- Днем: Вместо привычных +11…+13 °C станет прохладнее — всего +8…+10 °C.
- Ночью: 19 и 20 октября в самом Петербурге похолодает до +1…+3 °C.
- В окрестностях и области: ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Автомобилистам в пригородах стоит быть внимательнее на дорогах из-за возможной утренней наледи.
Паниковать рано: тепло еще вернется!
Несмотря на ночной холод в начале следующей недели, доставать самые тяжелые пуховики пока не стоит. Всю следующую неделю нас ждет сухая, тихая и часто солнечная погода.
Это похолодание будет временным, и за ним снова последует волна тепла. Осень продолжается!
Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптик пообещал Петербургу сухую и теплую погоду.