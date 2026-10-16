Проспим единственный дождь и встретим северный ветер: какая погода ждет петербуржцев в выходные

Нас ждет короткое похолодание.

Санкт-Петербург снова ломает стереотипы о своей вечной серости и сырости. Первая половина октября в этом году выдалась необычно теплой, сухой и ясной.

Горожане успели насладиться настоящей золотой осенью, но расслабляться пока рано — впереди небольшая пересменка погоды.

Солнце вместо дождей: рекорды первой половины месяца

Первые 15 дней октября порадовали питерцев теплом. Средняя температура воздуха составила +9,6 °C. Это сразу на 1,8 градуса выше климатической нормы, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Подобного тепла в середине осени в городе не было последние шесть лет (абсолютный рекорд 2020 года с его +12,2 °C мы не побили, но подобрались близко).

С осадками тоже повезло. Дожди хоть и капали 11 дней, но выпала лишь половина от месячной нормы (57%). Зато солнце светило на полную мощность! К середине месяца нормы по солнечному свету выполнены уже на 74%.

Для сравнения: обычно в октябре Петербург погружается в тучи, а световой день стремительно сокращается. В этом же году город получил редкий подарок — сухие и яркие дни для прогулок по паркам.

Давление зашкаливает: погодой заправляет антициклон

За эту отличную погоду стоит сказать спасибо мощному антициклону. Он надежно защищает регион от затяжных штормов и ливней.

На следующей неделе к нам придет новый антициклон с запада, из-за чего атмосферное давление подскочит до очень высоких значений.

К 19–20 октября барометры покажут 1040 гПа (или 780 мм ртутного столба).

Короткий дождь в выходные

Небольшое исключение из сухой погоды ждет нас в конце недели. В ночь на воскресенье через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт.

Он принесет небольшой дождь. Однако он пройдет ночью и закончится уже к утру. Так что большинство жителей Петербурга его даже не заметят.

Готовимся к похолоданию: идут ночные заморозки

Днем в воскресенье, 18 октября, антициклон снова вернет себе власть, но характер погоды изменится. Ветер быстро развернется на северный и принесет в регион холодный воздух.

Вот как изменится температура:

Днем: Вместо привычных +11…+13 °C станет прохладнее — всего +8…+10 °C.

Вместо привычных +11…+13 °C станет прохладнее — всего +8…+10 °C. Ночью: 19 и 20 октября в самом Петербурге похолодает до +1…+3 °C.

19 и 20 октября в самом Петербурге похолодает до +1…+3 °C. В окрестностях и области: ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Автомобилистам в пригородах стоит быть внимательнее на дорогах из-за возможной утренней наледи.

Паниковать рано: тепло еще вернется!

Несмотря на ночной холод в начале следующей недели, доставать самые тяжелые пуховики пока не стоит. Всю следующую неделю нас ждет сухая, тихая и часто солнечная погода.

Это похолодание будет временным, и за ним снова последует волна тепла. Осень продолжается!

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптик пообещал Петербургу сухую и теплую погоду.