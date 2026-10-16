В два раза теплее нормы: синоптик пообещал Петербургу сухую и теплую погоду

Обычно середина октября в Петербурге — это серое небо, слякоть и мысли о пуховиках.

Середина этой осени решила сделать горожанам редкий подарок. В городе непривычно тепло и сухо.

Какая погода за окном

За хорошую погоду сейчас отвечает спокойный восточный антициклон. Он принес нам комфортные дни без ливней и промозглого ветра.

Сегодня воздух прогреется до отличных +11…+13°, а по Ленинградской области термометры покажут от +8° до +13°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Дождей можно не бояться — зонты сегодня не понадобятся. Ветер останется легким, юго-западным.

Из необычного — только повышенное атмосферное давление, поэтому метеозависимым людям лучше лишний раз не переутомляться.

Что будет на выходных

В субботу тепло пока никуда не уйдет. Днем синоптики обещают приятные +10…+12°, а ночью температура не опустится ниже +5…+7°.

Но осень все же возьмет свое: ближе к субботнему вечеру небо затянет плотнее, и начнется небольшой дождь.

Почему эта погода уникальна для Петербурга

Для нашего города такая температура в середине октября — это аномалия. По климатической норме в эти дни на улице должно быть всего около +6°.

Обычно в это время: в Петербурге начинается так называемое «предзимье». Деревья окончательно сбрасывают листву, а иногда можно увидеть первый мокрый снег.

Рекорды прошлого: история петербургской погоды помнит совершенно разные крайности. Например, 16 октября 1882 года ударил мороз до -8°. А в 1967 году город буквально залило рекордным ливнем.

Самый жаркий день: абсолютный рекорд тепла для этой даты принадлежит далекому 1907 году — тогда воздух раскалился до летних +17,6°.

В прошлом, 2025 году, был дождь, минимум составил +6,2°, максимальная температура достигла +10,7°.

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