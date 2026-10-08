Без блендера и кухонного комбайна: рецепт картофельного пюре из СССР — пышное как облако

Как сделать картофельное пюре нежным и пышным

Не у каждой хозяйки получается приготовить нежное картофельное пюре, ведь иногда гарнир превращается в клейстер. Секрет идеальной текстуры заключается в отказе от современной техники, а также в температуре важного ингредиента.

Пюре, приготовленное по правилам, получается гладким и сливочным, из-за чего оно буквально тает во рту. Такой гарнир прекрасно подойдет к печени, котлетам, рулетикам и прочим мясным блюдам.

Что понадобится для приготовления

картофель - 1 кг;

сливочное масло - 100 г;

молоко - 1 стакан;

соль - 1 чайная ложка;

лавровый лист - 1 штука.

Приготовление

Картофель очищаем, нарезаем крупными кусками. Заливаем холодной водой, добавляем соль и ставим на большой огонь. Доводим до кипения, убавляем огонь и добавляем лавровый лист. Варим картофель до готовности (20-25 минут).

Сливаем воду, ставим кастрюлю на выключенную плиту, немного потряхиваем, что позволит убрать влагу. Для измельчения картофеля лучше всего использовать металлическую или деревянную толкушку. Использовать блендер нельзя, так как он делает пюре тягучим и клейким. Добавьте сливочное масло.

Молоко подогрейте практически до кипения, вливайте его небольшими порциями и используйте венчик для перемешивания, сообщает sakhaday.ru.

Важно знать

Если использовать для пюре холодное молоко, то гарнир приобретет сероватый оттенок. Холодный напиток способствует сжатию крахмальных клеток, а горячий помогает им лучше раскрыться, что и приводит к пышности и нежности гарнира.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует для пюре картофель с большим содержанием крахмала, а также старается варить его строго по времени. При длительной варке картофель становится водянистым, что влияет и на вкус пюре.

Фото: Сгенерировано ИИ

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