Вкуснее дорогущей брауншвейгской колбасы: берем грудинку и запекаем так — для бутербродов и нарезки

Грудинку можно приготовить особенно вкусно. Мясо станет сочным, а сало - мягким. Такая грудинка подойдет для бутербродов, салатов и прочих блюд, при этом по вкусу она превзойдет даже брауншвейгскую колбасу.
В качестве специй лучше всего отдавать предпочтение паприке, горчице, хрену и хмели-сунели. Они идеально подходят для грудинки, делают мясо и сало особенно вкусными.
Что потребуется для приготовления
- грудинка свиная - 1,2 кг;
- паприка - 1 столовая ложка;
- соль - 2 столовые ложки;
- чеснок - 5 зубцов;
- горчица - 2 столовые ложки;
- приправа для грудинки - 1 столовая ложка;
- хмели-сунели - 1 столовая ложка;
- хрен - 2 чайные ложки.
Приготовление
Вымойте грудинку, разрежьте ее на несколько кусков. Размер каждого должен составлять примерно 15 см. Отдельно смешайте соль, паприку, хмели-сунели и приправу для грудинки. Натрите кусок с каждой стороны, дайте ему постоять в холодильнике 3 часа. После этого обмажьте грудинку горчицей, хреном и измельченным чесноком.
Подготовьте духовку, нагрейте ее до 200 градусов. Мясо заверните в фольгу, поставьте выпекаться на 1,5 часа. После готовки дайте ему полностью остыть, что сделает мясо особенно сочным. Готовая грудинка должна после остывания постоять в холодильнике минимум 3 часа, сообщает popcornnews.ru.
Какие специи заменят приправу для грудинки
Найти приправу для грудинки весьма сложно, поэтому можно заменить ее отдельными специями. Для этой цели прекрасно подходит черный перец, тмин, зира, лавровый лист и кориандр.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова готовит свиную грудинку по этому рецепту, так как именно он делает вкус не только нежным, но и сбалансированным. Мясо остается настолько сочным, что для бутербродов не потребуется соусов.
Фото: Сгенерировано ИИ
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