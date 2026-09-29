Какой водой заливать рис для плова: горячей или холодной — пора запомнить это правило

Почему рис для плова нужно заливать горячей водой - есть причины

Плов можно испортить на последнем этапе приготовления, когда остается только залить рис водой. Именно здесь большинство хозяек допускает серьезную оплошность, которая полностью меняет текстуру блюда.

Большое значение при приготовлении плова имеет температура воды.

Почему для плова лучше подходит горячая вода

При добавлении холодной воды температура в казане резко снижается. Это особенно заметно в большой таре, где высокая температура очень важна.

Горячая вода не способствует охлаждению содержимого, так как рис быстрее начинает бурлить и впитывать в себя влагу. Именно поэтому необходимо отдавать предпочтение кипятку или горячей воде, а не холодной.

Важно: кипяток не гарантирует, что рис будет рассыпчатым. Большое значение тут имеет сорт крупы, количество воды, подготовка риса и температурный режим.

Какое количество воды потребуется

Нет универсального совета, ведь огромное значение имеет сорт риса. Для большинства вариантов крупы ориентир будет таким - вода должна покрывать рис примерно на 1,5 см.

Рис не нужно перемешивать после добавления воды. Крупа остается сверху, а мясо с овощами - снизу.

Подробнее о температурном режиме

Изначально нужно готовить блюдо на большом огне, так как требуется активное кипение. После выкипания воды с поверхности нужно собрать рис горкой, сделать несколько отверстий и прикрыть крышкой.

После приготовления плов должен настояться, только после чего его можно перемешать, сообщает progorod43.ru.

Какие сорта риса подойдут для плова

Дезвира . Имеет розовато-коричневый оттенкок, отлично впитывает жидкость, но остается упругим. Пользуется популярностью на территории Средней Азии.

. Имеет розовато-коричневый оттенкок, отлично впитывает жидкость, но остается упругим. Пользуется популярностью на территории Средней Азии. Лазер и Аланга . Эти сорта остаются рассыпчатыми после варки, не развариваются.

. Эти сорта остаются рассыпчатыми после варки, не развариваются. Басмати. Такой рис популярен в Индии. Он быстро готовится, имеет приятный аромат.

Вывод

При приготовлении плова следует добавлять именно горячую воду, что позволит сохранить нужную температуру. При этом качество блюда будет зависеть и от других факторов.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова любит готовить плов с курицей. Она обжаривает морковь, лук и мясо, после чего только добавляет рис и воду. Сверху риса автор делает углубления, вставляет головки чеснока, что придает блюду особый аромат и вкус.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какую специю нужно обязательно добавлять в плов.