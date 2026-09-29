Математическая разминка: сколько получится в примере 27 + 27 : 27(27 + 27)

Пример выглядит простым, но именно в таких записях чаще всего возникает путаница. Всё решает порядок действий и правильное чтение знака деления перед скобкой.
Условие
27 + 27 : 27(27 + 27)
Как решить пример
- Сначала считаем сумму в скобках: 27 + 27 = 54. Запись 27 : 27(27 + 27) означает 27 : 27 × 54.
- Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняются слева направо. Сначала 27 : 27 = 1, затем 1 × 54 = 54.
- Остаётся сложение: 27 + 54 = 81.
- Ответ — 81.
Ошибка появляется, если воспринимать 27(27 + 27) как единое выражение и сначала умножать 27 на 54. Тогда порядок ломается, и результат получается другим. В школьной арифметике принято читать такие записи последовательно, если нет дополнительных скобок.
Интересный факт: 27 и 81 связаны степенями тройки
Число 27 — это 3³, а 81 — 3⁴. В примере 27 + 54 = 81, где 54 — это удвоенное 27. Получается, что результат равен 27 × 3, то есть 3³ × 3 = 3⁴. Такая закономерность встречается и в других числовых выражениях: степень тройки может возникать из простых действий со скобками. Это показывает, что порядок действий — не формальность, а договорённость, которая делает вычисления однозначными.
Пример даёт 81 при последовательном выполнении деления и умножения слева направо. Такие задания тренируют внимательность и напоминают, что математическая запись требует точного чтения.
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