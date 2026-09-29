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Не для чистки ушей: зачем азиатские мужчины отращивают ноготь на мизинце

Опубликовано: 29 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Не для чистки ушей: зачем азиатские мужчины отращивают ноготь на мизинце
Не для чистки ушей: зачем азиатские мужчины отращивают ноготь на мизинце
Городовой ру
В этой привычке есть скрытый смысл

Вероятно, многим доводилось наблюдать у некоторых мужчин азиатского происхождения длинный ноготь на мизинце. Несмотря на множество существующих теорий, включая шуточные, данная традиция имеет вполне рациональное обоснование.

Существует мнение, что такая деталь помогает в проведении гигиенических процедур, однако это лишь отчасти соответствует действительности, так как истинные причины имеют иную природу.

Обратимся к истокам

Традиция берет свое начало в Древнем Китае. Посредством длинного ногтя представители знати и аристократии обозначали свой высокий социальный статус, дистанцируясь от простых рабочих, занятых в сельском хозяйстве. Со временем эта практика распространилась по странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Согласно другой версии, данная привычка обусловлена индокитайскими суевериями, согласно которым мизинец считается «пальцем богатства».

Согласно традиционным представлениям, недостаточная длина пальца (если кончик при раскрытой ладони не достигает основания третьей фаланги безымянного пальца) интерпретировалась как признак отсутствия удачи и финансовых перспектив. Напротив, длинные пальцы считались индикатором высокого уровня везения.

А что в современном мире?

Данное поверье сохраняет свою актуальность в ряде азиатских стран по сей день. В частности, сложившаяся практика отращивания ногтя на мизинце среди мужчин является демонстрацией личного благополучия и успеха.

Фото: сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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