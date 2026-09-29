Цветы, конверты и сертификаты: сколько тратят на День учителя в Петербурге

Учителям в канун профессионального праздника готовят цветы, сертификаты и сладкие наборы.

Скоро День учителя, а значит, родительские чаты Петербурга снова кипят. Главные вопросы года: что дарить любимому классруку и по сколько скидываться?

В SuperJob собрали главные цифры, узнали тренды и выяснили, как с этим дела в Северной столице.

Любят ли россияне этот праздник?

В целом отношение к Дню учителя очень теплое. Больше половины россиян (54%) ждут его с позитивом. Еще 44% относятся к дате нейтрально — надо поздравить, значит, поздравим. И всего 2% признались, что праздник им совсем не по душе.

Сколько собирают в Петербурге?

Цены растут, и праздничные бюджеты — тоже. В 2026 году средняя сумма на подарок учителю по стране составила 4500 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Петербург оказался в самом топе по тратам:

Москва — лидер, там класс сбрасывается в среднем на 5500 рублей.

— лидер, там класс сбрасывается в среднем на 5500 рублей. Санкт-Петербург уверенно держит второе место — 4500 рублей с класса.

уверенно держит второе место — с класса. Екатеринбург и Красноярск делят третью строчку — по 3700 рублей.

Что лежит в подарочных пакетах?

Классика бессмертна. Главным подарком остаются цветы — их выбирают 63% родителей. Но просто букетом сейчас обходятся редко. Его стараются дополнить чем-то практичным.

Вот топ популярных дополнений:

Сертификаты (в книжные, косметические или посудные магазины) — 19%. Конверт с деньгами — 11%. Вкусные наборы (хороший чай, кофе, конфеты) — 10%.

Канцелярию дарят редко — всего 3% классов. Зато фантазия у некоторых родителей работает на полную. Учителям вручают вазы, косметику, бытовую технику, картины, книги и даже подарочные корзины с деликатесами — сырами и колбасой.

А что говорит закон и местная мода?

Мало кто помнит, но в Гражданском кодексе РФ есть статья. Она запрещает дарить учителям подарки дороже 3 000 рублей. Все, что дороже, формально считается взяткой. Но если подарок идет от всего класса в одном конверте или чеке, на это обычно закрывают глаза.

В самом Петербурге в последние годы набирает популярность разумный подход. Вместо того чтобы нести учителю 30 отдельных веток хризантем, класс покупает один красивый букет от всех.

А на оставшиеся деньги берут один действительно нужный подарок. И учителю приятно, и квартира не превращается в цветочную оранжерею.

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