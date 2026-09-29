Цветы, конверты и сертификаты: сколько тратят на День учителя в Петербурге

Скоро День учителя, а значит, родительские чаты Петербурга снова кипят. Главные вопросы года: что дарить любимому классруку и по сколько скидываться?
В SuperJob собрали главные цифры, узнали тренды и выяснили, как с этим дела в Северной столице.
Любят ли россияне этот праздник?
В целом отношение к Дню учителя очень теплое. Больше половины россиян (54%) ждут его с позитивом. Еще 44% относятся к дате нейтрально — надо поздравить, значит, поздравим. И всего 2% признались, что праздник им совсем не по душе.
Сколько собирают в Петербурге?
Цены растут, и праздничные бюджеты — тоже. В 2026 году средняя сумма на подарок учителю по стране составила 4500 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее.
Петербург оказался в самом топе по тратам:
- Москва — лидер, там класс сбрасывается в среднем на 5500 рублей.
- Санкт-Петербург уверенно держит второе место — 4500 рублей с класса.
- Екатеринбург и Красноярск делят третью строчку — по 3700 рублей.
Что лежит в подарочных пакетах?
Классика бессмертна. Главным подарком остаются цветы — их выбирают 63% родителей. Но просто букетом сейчас обходятся редко. Его стараются дополнить чем-то практичным.
Вот топ популярных дополнений:
- Сертификаты (в книжные, косметические или посудные магазины) — 19%.
- Конверт с деньгами — 11%.
- Вкусные наборы (хороший чай, кофе, конфеты) — 10%.
Канцелярию дарят редко — всего 3% классов. Зато фантазия у некоторых родителей работает на полную. Учителям вручают вазы, косметику, бытовую технику, картины, книги и даже подарочные корзины с деликатесами — сырами и колбасой.
А что говорит закон и местная мода?
Мало кто помнит, но в Гражданском кодексе РФ есть статья. Она запрещает дарить учителям подарки дороже 3 000 рублей. Все, что дороже, формально считается взяткой. Но если подарок идет от всего класса в одном конверте или чеке, на это обычно закрывают глаза.
В самом Петербурге в последние годы набирает популярность разумный подход. Вместо того чтобы нести учителю 30 отдельных веток хризантем, класс покупает один красивый букет от всех.
А на оставшиеся деньги берут один действительно нужный подарок. И учителю приятно, и квартира не превращается в цветочную оранжерею.
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