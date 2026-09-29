Балки по 700 тонн и погрешность в 1 мм: зачем в РЖД создали отдельную дирекцию для ВСМ

Что за поезд и с какой скоростью он поедет?
Сейчас самый быстрый «Сапсан» идет около 4 часов. Новый поезд сократит это время почти вдвое: путь между Москвой и Петербургом займет всего 2 часа 15 минут.
Для трассы создают полностью отечественный поезд.
- Скорость: состав сможет разгоняться до 400 км/ч (рабочая скорость — 360 км/ч).
- Интервалы: поезда будут ходить как в метро — каждые 10–15 минут в часы пик.
- Остановки: трасса пройдет через Тверь и Великий Новгород. Например, долететь из Москвы до Твери можно будет всего за 39 минут.
- Сроки: первые составы выйдут на тесты в 2027–2028 годах, а запуск движения намечен на 2028 год.
Стройка века: кто всем этим управляет
Масштаб проекта колоссальный. Чтобы стройка шла слаженно и без задержек, в РЖД создали отдельное подразделение — Центральную дирекцию по строительству ВСМ.
Ее возглавил инженер Александр Никитенко, который почти 10 лет руководил крупнейшими железнодорожными стройками страны, сообщили в РЖД.
Масштабные цифры проекта:
- Прямо сейчас на стройплощадках задействовано более 30 000 человек.
- В будущем для развития всей сети ВСМ понадобится еще около 100 000 специалистов.
Ювелирная работа и технологии будущего
Поезд на скорости под 400 км/ч не прощает ни малейшей неровности. Обычные рельсы на щебне здесь не подойдут.
- Идеально ровный путь. Поезд пойдет по специальным железобетонным плитам. Их укладывают с точностью до 1 миллиметра. Производство плит разворачивают на новых заводах в Тверской и Новгородской областях.
- Мосты-гиганты. Для эстакад и мостов используют монолитные балки весом по 700 тонн каждая.
- Цифровой контроль. За всеми этапами стройки следят дроны, датчики и 3D-модели (цифровые двойники).
Строителей учат работать по новым стандартам: холдинг «Нацпроектстрой» готовит тысячи мастеров для сложнейших операций по бетонированию и монтажу.
Кто сядет за штурвал?
Управлять суперпоездом доверят только лучшим машинистам.
Для первых испытаний уже отобрали команду из 26 человек. Они начнут стажироваться в Инжиниринговом центре, а затем на заводе «Уральские локомотивы», где и собирают поезд.
К моменту запуска магистрали подготовят 90 машинистов и помощников, а со временем их штат вырастет до 236 специалистов.
Что в итоге?
Трасса Москва — Санкт-Петербург — это только начало. В планах государства связать скоростными линиями Казань, Екатеринбург, Адлер и Минск.
Для обычных пассажиров это меняет всё: путешествия по стране станут быстрее, города станут ближе, а понятие «дальняя дорога» уйдет в прошлое.
Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.