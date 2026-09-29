Балки по 700 тонн и погрешность в 1 мм: зачем в РЖД создали отдельную дирекцию для ВСМ

В России строят первую супермагистраль.

Что за поезд и с какой скоростью он поедет?

Сейчас самый быстрый «Сапсан» идет около 4 часов. Новый поезд сократит это время почти вдвое: путь между Москвой и Петербургом займет всего 2 часа 15 минут.

Для трассы создают полностью отечественный поезд.

Скорость: состав сможет разгоняться до 400 км/ч (рабочая скорость — 360 км/ч).

состав сможет разгоняться до 400 км/ч (рабочая скорость — 360 км/ч). Интервалы: поезда будут ходить как в метро — каждые 10–15 минут в часы пик.

поезда будут ходить как в метро — каждые 10–15 минут в часы пик. Остановки: трасса пройдет через Тверь и Великий Новгород. Например, долететь из Москвы до Твери можно будет всего за 39 минут.

трасса пройдет через Тверь и Великий Новгород. Например, долететь из Москвы до Твери можно будет всего за 39 минут. Сроки: первые составы выйдут на тесты в 2027–2028 годах, а запуск движения намечен на 2028 год.

Стройка века: кто всем этим управляет

Масштаб проекта колоссальный. Чтобы стройка шла слаженно и без задержек, в РЖД создали отдельное подразделение — Центральную дирекцию по строительству ВСМ.

Ее возглавил инженер Александр Никитенко, который почти 10 лет руководил крупнейшими железнодорожными стройками страны, сообщили в РЖД.

Масштабные цифры проекта:

Прямо сейчас на стройплощадках задействовано более 30 000 человек .

. В будущем для развития всей сети ВСМ понадобится еще около 100 000 специалистов.

Ювелирная работа и технологии будущего

Поезд на скорости под 400 км/ч не прощает ни малейшей неровности. Обычные рельсы на щебне здесь не подойдут.

Идеально ровный путь. Поезд пойдет по специальным железобетонным плитам. Их укладывают с точностью до 1 миллиметра. Производство плит разворачивают на новых заводах в Тверской и Новгородской областях. Мосты-гиганты. Для эстакад и мостов используют монолитные балки весом по 700 тонн каждая. Цифровой контроль. За всеми этапами стройки следят дроны, датчики и 3D-модели (цифровые двойники).

Строителей учат работать по новым стандартам: холдинг «Нацпроектстрой» готовит тысячи мастеров для сложнейших операций по бетонированию и монтажу.

Кто сядет за штурвал?

Управлять суперпоездом доверят только лучшим машинистам.

Для первых испытаний уже отобрали команду из 26 человек. Они начнут стажироваться в Инжиниринговом центре, а затем на заводе «Уральские локомотивы», где и собирают поезд.

К моменту запуска магистрали подготовят 90 машинистов и помощников, а со временем их штат вырастет до 236 специалистов.

Что в итоге?

Трасса Москва — Санкт-Петербург — это только начало. В планах государства связать скоростными линиями Казань, Екатеринбург, Адлер и Минск.

Для обычных пассажиров это меняет всё: путешествия по стране станут быстрее, города станут ближе, а понятие «дальняя дорога» уйдет в прошлое.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.