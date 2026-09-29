Готовлю эту пиццу снова и снова: 8 минут под крышкой — и хрустящий низ, и сочная начинка

Когда времени в обрез, а домашние просят горячее, выручает пицца на сковороде. Основа из лаваша и яичной смеси, начинка — колбаса, овощи и сыр. Всё готовится под крышкой на минимальном огне.
Как собрать пиццу из лаваша за 8 минут
Понадобится 70 г тонкого лаваша, 2–3 яйца, 120 мл молока, 80 г колбасы, 60 г помидоров, 50 г сладкого перца, 45 г твёрдого сыра, по 30 г кетчупа и майонеза, 20 г растительного масла, соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Процесс приготовления:
- Лаваш сворачивают рулетом и нарезают полосками около сантиметра.
- Яйца взбивают с молоком, солью и перцем, добавляют лаваш и перемешивают.
- Сковороду смазывают маслом, выкладывают смесь и разравнивают.
- Сверху наносят кетчуп и майонез, распределяют нарезанную колбасу, помидоры без лишнего сока и сладкий перец. Завершают тёртым сыром.
- Под крышкой на минимальном огне блюдо доходит за 7–8 минут: основа схватывается, сыр плавится, низ румянится.
- Если середина ещё влажная, а низ уже подрумянился, по краю сковороды добавляют ложку воды и держат под крышкой ещё пару минут. Толстое дно сковороды защищает от подгорания.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова часто делает такую пиццу, когда после работы нет сил на сложные блюда. Однажды она заменила колбасу на обжаренные грибы, а кетчуп — на томатную пасту, и семья попросила добавку. Ещё добавляет в яичную смесь щепотку сушёного орегано — аромат становится ярче.
Пицца на сковороде выручает, когда нужен быстрый перекус. Простая основа и доступная начинка дают сытный результат без долгой возни.
Фото: Сгенерировано ИИ
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