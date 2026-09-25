1 ст. л на 1 л воды — и свёкла сварится быстрее: мягкая, насыщенного цвета и без запаха на кухне

Свёкла — овощ, без которого сложно представить винегрет или борщ. Но её приготовление часто откладывают из-за длительной варки и резкого запаха. На самом деле есть приёмы, позволяющие сократить время и сохранить яркий бордовый оттенок.
Что влияет на скорость и как ускорить процесс
Первое — размер. Крупные корнеплоды готовятся дольше, поэтому лучше брать небольшие и одинаковые. Мыть их нужно, но не чистить и не отрезать хвостики: так свёкла не потеряет сок и цвет.
В кастрюлю наливают воду, чтобы она покрывала овощи. На литр добавляют ложку уксуса или лимонного сока. Кислота не ускоряет размягчение, но фиксирует цвет. Варят под крышкой 30–40 минут, проверяя шпажкой. Затем горячую воду сливают и заливают свёклу ледяной на 10–15 минут. Контраст температур облегчает очистку и доводит до готовности.
Ещё один способ — с маслом
После закипания в воду добавляют 1–2 ложки растительного масла. Плёнка на поверхности уменьшает потери тепла, и свёкла варится быстрее. Затем её также охлаждают в холодной воде. Не стоит смешивать масло и уксус одновременно: для цвета достаточно кислоты, а масло используют отдельно.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова готовит свёклу регулярно. Она не солит воду, так как соль делает овощ жёстче. После охлаждения чистит под проточной водой — кожица отходит легко. Чтобы запах не распространялся, варит в закрытой кастрюле и проветривает кухню. Воду после варки не выливает, а использует для борща. Её дополнительный совет: чтобы свёкла не пахла, добавьте в воду щепотку семян укропа. А если корнеплод крупный, разрежьте его на четвертинки — время варки сократится до 25 минут, но цвет станет бледнее, поэтому увеличьте количество уксуса.
Мелкие корнеплоды, кислота для цвета, холодная вода после варки. Эти простые шаги ускорят процесс и сохранят вкус.
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