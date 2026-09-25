1 ст. л на 1 л воды — и свёкла сварится быстрее: мягкая, насыщенного цвета и без запаха на кухне

Новости по теме

Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Вот что любит «рубиновый» борщ: 5 хитростей для роскошного цвета и вкуса — и дело совсем не в уксусе

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1 ложка на 500 мл воды - и вкуснейшая свекла готова: как сварить овощи за 7 минут

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1 ч. ложка на литр воды – и комнатные цветы оживут – устроят соревнование по бутонизации

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