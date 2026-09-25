Ребенок успеет окончить вуз, а диван — сломаться: когда окупится «однушка» в Петербурге за 10,9 млн рублей

Сегодня покупка квартиры как инвестиция уже не кажется такой привлекательной.

Покупка квартиры под сдачу в аренду долгие годы казалась жителям Петербурга самым надежным способом сохранить и приумножить деньги. Однако свежие цифры заставляют задуматься: окупать такое жилье придется очень долго.

21 год ожидания: суровые цифры Петербурга

Чтобы однокомнатная квартира в Петербурге полностью окупила себя за счет долгосрочной аренды, вам понадобится 21 год, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главного аналитика "Циана" Алексея Попова.

Вот простая математика от аналитиков:

Средняя цена «однушки» в СПб: 10,9 млн рублей.

10,9 млн рублей. Средняя арендная ставка: 43,6 тыс. рублей в месяц.

43,6 тыс. рублей в месяц. Доходность: всего 4,8% годовых.

За эти деньги ребенок успеет вырасти и окончить университет. И это еще оптимистичный сценарий.

Почему в реальности срок будет еще больше

Цифра в 21 год выглядит внушительно, но в расчетах не учтены реальные жизненные расходы.

На практике из доходов от аренды придется вычесть:

Налоги (как минимум 4% для самозанятых).

(как минимум 4% для самозанятых). Простои (пока одни жильцы съезжают, а других вы только ищете).

(пока одни жильцы съезжают, а других вы только ищете). Ремонт и амортизацию (мебель ломается, сантехника протекает, стены пачкаются).

(мебель ломается, сантехника протекает, стены пачкаются). Инфляцию и мелкие коммунальные расходы.

Если добавить все эти пункты, реальный срок окупаемости легко перевалит за 25 лет.

А как у других?

Петербург оказался в списке регионов с самой низкой доходностью жилья. Но соседям по рейтингу не сильно проще:

Москва: квартира за 17,6 млн рублей сдается за 68,1 тыс. в месяц. Окупаемость — 21,5 года (4,6% годовых).

квартира за 17,6 млн рублей сдается за 68,1 тыс. в месяц. Окупаемость — 21,5 года (4,6% годовых). Казань: 22,4 года.

22,4 года. Севастополь: 23,7 года.

Абсолютным лидером по выгоде неожиданно стал Грозный. Там однокомнатная квартира стоит в среднем 3,47 млн рублей, а сдается за 27,1 тыс. рублей. В итоге жилье окупается всего за 10,7 года, показывая 9,4% годовых.

Что продается в Петербурге

Несмотря на низкую доходность, питерский рынок вторички выглядит привлекательно по качеству. Петербург вошел в тройку лидеров среди миллионников по доле «свежего» жилья, пишет РБК.

56% всех квартир на вторичном рынке СПб — это дома, построенные с 2011 по 2026 год.

По этому показателю Петербург делит третье место с Новосибирском. Нас опережают только Ростов-на-Дону (62%) и Краснодар (78%). А вот в Омске или Волгограде найти свежий дом куда сложнее — там на новые постройки приходится около 30% рынка.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург меняет правила застройки.