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Ребенок успеет окончить вуз, а диван — сломаться: когда окупится «однушка» в Петербурге за 10,9 млн рублей

Опубликовано: 25 сентября 2026 12:52
 Проверено редакцией
Ребенок успеет окончить вуз, а диван — сломаться: когда окупится «однушка» в Петербурге за 10,9 млн рублей
Ребенок успеет окончить вуз, а диван — сломаться: когда окупится «однушка» в Петербурге за 10,9 млн рублей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сегодня покупка квартиры как инвестиция уже не кажется такой привлекательной.

Покупка квартиры под сдачу в аренду долгие годы казалась жителям Петербурга самым надежным способом сохранить и приумножить деньги. Однако свежие цифры заставляют задуматься: окупать такое жилье придется очень долго.

21 год ожидания: суровые цифры Петербурга

Чтобы однокомнатная квартира в Петербурге полностью окупила себя за счет долгосрочной аренды, вам понадобится 21 год, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главного аналитика "Циана" Алексея Попова.

Вот простая математика от аналитиков:

  • Средняя цена «однушки» в СПб: 10,9 млн рублей.
  • Средняя арендная ставка: 43,6 тыс. рублей в месяц.
  • Доходность: всего 4,8% годовых.

За эти деньги ребенок успеет вырасти и окончить университет. И это еще оптимистичный сценарий.

Почему в реальности срок будет еще больше

Цифра в 21 год выглядит внушительно, но в расчетах не учтены реальные жизненные расходы.

На практике из доходов от аренды придется вычесть:

  • Налоги (как минимум 4% для самозанятых).
  • Простои (пока одни жильцы съезжают, а других вы только ищете).
  • Ремонт и амортизацию (мебель ломается, сантехника протекает, стены пачкаются).
  • Инфляцию и мелкие коммунальные расходы.

Если добавить все эти пункты, реальный срок окупаемости легко перевалит за 25 лет.

А как у других?

Петербург оказался в списке регионов с самой низкой доходностью жилья. Но соседям по рейтингу не сильно проще:

  • Москва: квартира за 17,6 млн рублей сдается за 68,1 тыс. в месяц. Окупаемость — 21,5 года (4,6% годовых).
  • Казань: 22,4 года.
  • Севастополь: 23,7 года.

Абсолютным лидером по выгоде неожиданно стал Грозный. Там однокомнатная квартира стоит в среднем 3,47 млн рублей, а сдается за 27,1 тыс. рублей. В итоге жилье окупается всего за 10,7 года, показывая 9,4% годовых.

Что продается в Петербурге

Несмотря на низкую доходность, питерский рынок вторички выглядит привлекательно по качеству. Петербург вошел в тройку лидеров среди миллионников по доле «свежего» жилья, пишет РБК.

56% всех квартир на вторичном рынке СПб — это дома, построенные с 2011 по 2026 год.

По этому показателю Петербург делит третье место с Новосибирском. Нас опережают только Ростов-на-Дону (62%) и Краснодар (78%). А вот в Омске или Волгограде найти свежий дом куда сложнее — там на новые постройки приходится около 30% рынка.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург меняет правила застройки.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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