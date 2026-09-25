Ребенок успеет окончить вуз, а диван — сломаться: когда окупится «однушка» в Петербурге за 10,9 млн рублей

Покупка квартиры под сдачу в аренду долгие годы казалась жителям Петербурга самым надежным способом сохранить и приумножить деньги. Однако свежие цифры заставляют задуматься: окупать такое жилье придется очень долго.
21 год ожидания: суровые цифры Петербурга
Чтобы однокомнатная квартира в Петербурге полностью окупила себя за счет долгосрочной аренды, вам понадобится 21 год, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главного аналитика "Циана" Алексея Попова.
Вот простая математика от аналитиков:
- Средняя цена «однушки» в СПб: 10,9 млн рублей.
- Средняя арендная ставка: 43,6 тыс. рублей в месяц.
- Доходность: всего 4,8% годовых.
За эти деньги ребенок успеет вырасти и окончить университет. И это еще оптимистичный сценарий.
Почему в реальности срок будет еще больше
Цифра в 21 год выглядит внушительно, но в расчетах не учтены реальные жизненные расходы.
На практике из доходов от аренды придется вычесть:
- Налоги (как минимум 4% для самозанятых).
- Простои (пока одни жильцы съезжают, а других вы только ищете).
- Ремонт и амортизацию (мебель ломается, сантехника протекает, стены пачкаются).
- Инфляцию и мелкие коммунальные расходы.
Если добавить все эти пункты, реальный срок окупаемости легко перевалит за 25 лет.
А как у других?
Петербург оказался в списке регионов с самой низкой доходностью жилья. Но соседям по рейтингу не сильно проще:
- Москва: квартира за 17,6 млн рублей сдается за 68,1 тыс. в месяц. Окупаемость — 21,5 года (4,6% годовых).
- Казань: 22,4 года.
- Севастополь: 23,7 года.
Абсолютным лидером по выгоде неожиданно стал Грозный. Там однокомнатная квартира стоит в среднем 3,47 млн рублей, а сдается за 27,1 тыс. рублей. В итоге жилье окупается всего за 10,7 года, показывая 9,4% годовых.
Что продается в Петербурге
Несмотря на низкую доходность, питерский рынок вторички выглядит привлекательно по качеству. Петербург вошел в тройку лидеров среди миллионников по доле «свежего» жилья, пишет РБК.
56% всех квартир на вторичном рынке СПб — это дома, построенные с 2011 по 2026 год.
По этому показателю Петербург делит третье место с Новосибирском. Нас опережают только Ростов-на-Дону (62%) и Краснодар (78%). А вот в Омске или Волгограде найти свежий дом куда сложнее — там на новые постройки приходится около 30% рынка.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург меняет правила застройки.